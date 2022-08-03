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Infraestrutura

Gigante do saneamento de olho em Linhares, São Mateus e Colatina

Aegea, responsável por tocar  o saneamento básico em Vila Velha, Cariacica e Serra, enxerga boas oportunidades no Norte do ES depois do Marco do Saneamento

Públicado em 

03 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Matéria 1: Estação de Tratamento de Esgoto em Colatina. Fundação Renova. Foto para conteúdo de marca
Estação de Tratamento de Esgoto em Colatina Crédito: Fundação Renova/Divulgação
A Aegea, maior empresa privada de saneamento básico do Brasil, está de olho em oportunidades em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, onde já possui negócios. São MateusLinhares e Colatina, cidades que possuem serviços de saneamento administrados por autarquias municipais, estão na mira da companhia.
A empresa também avalia investimento nos blocos regionais sugeridos pelo Estado a partir da aprovação do Marco do Saneamento, em 2020. O objetivo é, juntando cidades mais populosas a outras onde a atividade é menos rentável, tornar o ativo atrativo. Pela lei, o município tem a autonomia de definir se entra ou não no bloco. A Aegea acompanha os movimentos de perto para saber quais serão as definições sobre Linhares, Colatina e São Mateus.
Importante frisar que o Marco do Saneamento prevê que, até 2033, o país deve atender 99% da população com abastecimento de água tratada e 90% da população com coleta dos esgotos. Ou seja, se não for feita uma concessão ou privatização, as autarquias municipais terão de dar um jeito, sem financiamento federal, de cumprir a lei.
A Aegea atua em 154 cidades de 13 Estados diferentes, atendendo 21 milhões de pessoas. É a responsável pela prestação do serviço de água em esgoto em Cariacica, Vila Velha e Serra (em parcerias público-privadas com a Cesan). No ano passado, a receita líquida da companhia ficou em R$ 2,9 bilhões. Equipav (52,78%), Fundo Soberano de Cingapura (34,34%) e Itaú S/A (12,88%) são os sócios da empresa.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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