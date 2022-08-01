Vale aproveita ociosidade provocada por Brumadinho e moderniza Tubarão

As demais pelotizadoras, fora a 8 (que é nova, foi inaugurada em 2017), estão passando por um amplo processo de manutenção e, em alguns casos, de modernização. Hoje, as usinas 4, 5 e 6, estão paradas, no meio deste processo. A companhia está investindo R$ 300 milhões na troca de todo o sistema de queimadores de suas unidades, são 200 ao todo.