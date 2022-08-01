Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Vale aproveita ociosidade provocada por Brumadinho e moderniza Tubarão

Mineradora vem fazendo nos últimos anos uma série de investimentos no complexo industrial e portuário localizado em Vitória

Públicado em 

01 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto de Tubarão recebendo a embarcação Rio de Janeiro, uma das maiores classes de navios mineraleiros do mundo.
Porto de Tubarão recebendo a embarcação Rio de Janeiro, um dos maiores navios de minério do mundo Crédito: Tadeu Bianconi/Agência Vale/Divulgação
Desde 25 de janeiro de 2019, dia do rompimento da barragem de Brumadinho, a produção de minério da Vale em Minas Gerais está afetada. Além da reconstrução que a mineradora está tocando nas áreas diretamente afetadas pelo desastre, uma série de medidas estão sendo adotadas em outros complexos da região para evitar novas tragédias. Este conjunto de ações reduz a produção nas minas e, claro, impacta a operação de Tubarão, em Vitória, onde estão as pelotizadoras e o porto.
A companhia está aproveitando este período de ociosidade para modernizar o complexo portuário e industrial inaugurado em 1966. As duas pelotizadoras mais antigas, as usinas 1 e 2, vão se tornar as primeiras fábricas de briquetes (aglomerado de minério criado e patenteado pelo Vale) do mundo. Um investimento de US$ 182 milhões.
As demais pelotizadoras, fora a 8 (que é nova, foi inaugurada em 2017), estão passando por um amplo processo de manutenção e, em alguns casos, de modernização. Hoje, as usinas 4, 5 e 6, estão paradas, no meio deste processo. A companhia está investindo R$ 300 milhões na troca de todo o sistema de queimadores de suas unidades, são 200 ao todo.
"Nosso parque fabril vai se tornar mais eficiente, seguro e ambientalmente correto. O investimento é forte, a nossa expectativa é de que, a partir de 2025, voltemos a operar na plena capacidade", explicou o diretor de Pelotização, Rodrigo Ruggiero.
No chamado Plano Diretor Ambiental, que visa reduzir a emissão de poeira e melhorar o uso da água em Tubarão, serão aplicados R$ 4,6 bilhões. A promessa é de que tudo esteja entregue no final do ano que vem.

Veja Também

Empresa capixaba investe em varejo de proximidade e cresce forte

ArcelorMittal: investimento no Ceará só reforça estratégia para o ES

ES Gás fecha contrato milionário com termelétricas de fundos do BTG

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Vale SA Investimento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados