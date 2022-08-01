De volta, Cachoeiro Stone Fair vai expor um mercado diferente

Cachoeiro Stone Fair: última feira foi realizada em agosto de 2019 Crédito: Divulgação/Cachoeiro Stone Fair

O isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus fez com que a Cachoeiro Stone Fair, uma das mais tradicionais do setor de mármore e granito do Brasil, não fosse realizada por dois anos consecutivos: 2020 e 2021. Um turbilhão de fatos sanitários, econômicos, políticos e setoriais farão com que o evento, que volta a acontecer entre os dias 23 e 26 de agosto, vá muito além do tradicional contato olho no olho e revele os novos protagonistas deste relevante mercado - cerca de 10% do PIB capixaba - depois da sacudida dada pela Covid.

Vale lembrar que é a primeira feira do segmento realizada no Espírito Santo, responsável por 80% do comércio brasileiro de rochas ornamentais, desde fevereiro de 2020, quando aconteceu a última Vitória Stone Fair - já esvaziada pelo então desconhecido vírus que castigava a Itália. De lá para cá, algum sofrimento em 2020 (principalmente no primeiro semestre) e um 2021 muito bom. Essa montanha-russa mexeu no tabuleiro.

"A expectativa é a maior possível, afinal, são dois anos sem a feira. Vai ser o momento para fazermos a leitura de que mercado nós temos hoje. Muita gente soube aproveitar o momento, outros nem tanto. A feira certamente vai mostrar isso", assinala Ed Martins, presidente do Sindirochas.

Segundo ele, os números das exportações dão o tom da mudança. Em 2020, o setor, somente no Espírito Santo, vendeu US$ 813 milhões para fora do país. Mesmo nível do ano anterior. Em 2021, alta de 37%: US$ 1,114 bi. "No primeiro semestre de 2022, contabilizamos um avanço de 11%. Muito bom, afinal, partimos de um patamar elevado. Ainda não sentimos, mas essa crise americana deve atrapalhar o consolidado do ano, mas ainda assim deveremos ter crescimento", prevê o dirigente.

Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa que organiza a feira, também espera por novidades. "A pandemia mexeu com muita coisa no setor, que cresceu forte nesses últimos dois anos. Certamente teremos novidades para todos os lados. Vai ser um reencontro, sem dúvida, importante".