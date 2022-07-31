Sob gestão da VIX Logística, Let's triplica de tamanho

Em 2018, a VIX Logística, do Grupo Águia Branca
, anunciou a compra da Let's, empresa especializada em gestão e terceirização de frotas com atuação em todo o Brasil. Na ocasião da compra, a Let's possuía 5 mil carros. Passados quatro anos da operação, os investimentos foram destravados e a frota se aproxima de 15 mil veículos, ou seja, está três vezes maior.
A aquisição é vista como um sucesso pelos executivos do grupo e movimentos como este devem ser replicados. Fundada em 1971, a VIX tem um histórico de expansão de receita que fica entre 15% e 20% ao ano. Até agora, o crescimento foi quase exclusivamente orgânico (foram apenas cinco aquisições até hoje). Daqui para frente, a história vai mudar.
"Organizamos uma área de aquisições dentro da empresa. Com certeza, nos próximos 50 anos, teremos um crescimento que virá muito mais por aquisições do que pelo orgânico", assinalou Patrícia Chieppe, CEO da VIX.