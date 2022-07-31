Sob gestão da VIX Logística, Let's triplica de tamanho

A aquisição é vista como um sucesso pelos executivos do grupo e movimentos como este devem ser replicados. Fundada em 1971, a VIX tem um histórico de expansão de receita que fica entre 15% e 20% ao ano. Até agora, o crescimento foi quase exclusivamente orgânico (foram apenas cinco aquisições até hoje). Daqui para frente, a história vai mudar.