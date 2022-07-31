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Crescimento

Sob gestão da VIX Logística, Let's triplica de tamanho

Empresa foi comprada pela Divisão de Logística da Águia Branca em 2018, expectativa é de que modelo de aquisições seja replicado

Públicado em 

31 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vix Logística vai lançar dois produtos no mercado capixaba
Let's é especializada em gerenciamento de frotas Crédito: VIX/Divulgação
Em 2018, a VIX Logística, do Grupo Águia Branca, anunciou a compra da Let's, empresa especializada em gestão e terceirização de frotas com atuação em todo o Brasil. Na ocasião da compra, a Let's possuía 5 mil carros. Passados quatro anos da operação, os investimentos foram destravados e a frota se aproxima de 15 mil veículos, ou seja, está três vezes maior.
A aquisição é vista como um sucesso pelos executivos do grupo e movimentos como este devem ser replicados. Fundada em 1971, a VIX tem um histórico de expansão de receita que fica entre 15% e 20% ao ano. Até agora, o crescimento foi quase exclusivamente orgânico (foram apenas cinco aquisições até hoje). Daqui para frente, a história vai mudar.
"Organizamos uma área de aquisições dentro da empresa. Com certeza, nos próximos 50 anos, teremos um crescimento que virá muito mais por aquisições do que pelo orgânico", assinalou Patrícia Chieppe, CEO da VIX.
O braço logístico do Grupo Águia Branca é parte importante dentro do plano da companhia de crescer via compra de concorrentes. O planejamento é dobrar de tamanho até 2025.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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