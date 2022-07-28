VIX Logística vai abrir capital na Bolsa, mas só depois de 2023

Ônibus elétrico da VIX Logística Crédito: Divulgação/Águia Branca

A VIX Logística, maior empresa do Grupo Águia Branca , está pronta para fazer e vai fazer o seu IPO (sigla em inglês de oferta pública inicial). Estava tudo encaminhado para ser no ano passado, mas a turbulência do mercado e a subida dos juros fizeram os executivos da companhia pisarem no freio. Eles acreditam que o cenário se manterá assim em 2022 e começará a clarear em 2023, mas a expectativa é de que a Selic esteja ainda alta no final do ano que vem, o que afasta a possibilidade do lançamento de ações.

"Diante do cenário de juros e turbulência, não temos perspectiva de IPO para 2022 e 2023. A empresa está pronta e enxerga ótimas possibilidades de crescimento pela frente, mas não dominamos o mercado. É um passo relevante, que daremos com todos os cuidados que o momento exige", explica Patrícia Chieppe, CEO da VIX.

Num segmento de capital intensivo, que demanda um grande volume de dinheiro para tocar a operação e para crescer, o IPO é visto como uma excelente ferramenta para se capitalizar e fazer os investimentos sem expor demais o caixa da empresa. "O horizonte de possibilidades e de crescimento é muito bom, mas para isso precisamos fazer investimentos, e alavancagem tem limite. Um IPO bem-feito abriria espaço para crescermos com menos alavancagem", explica Kaumer Chieppe, vice-presidente do Grupo Águia Branca.