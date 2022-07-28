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Mercado de capitais

VIX Logística vai abrir capital na Bolsa, mas só depois de 2023

Empresa namora com o mercado de ações desde o início da década passada, a capitalização é vista como uma ótima oportunidade de fazer o negócio crescer

Públicado em 

28 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Ônibus elétrico
Ônibus elétrico da VIX Logística Crédito: Divulgação/Águia Branca
A VIX Logística, maior empresa do Grupo Águia Branca, está pronta para fazer e vai fazer o seu IPO (sigla em inglês de oferta pública inicial). Estava tudo encaminhado para ser no ano passado, mas a turbulência do mercado e a subida dos juros fizeram os executivos da companhia pisarem no freio. Eles acreditam que o cenário se manterá assim em 2022 e começará a clarear em 2023, mas a expectativa é de que a Selic esteja ainda alta no final do ano que vem, o que afasta a possibilidade do lançamento de ações.
"Diante do cenário de juros e turbulência, não temos perspectiva de IPO para 2022 e 2023. A empresa está pronta e enxerga ótimas possibilidades de crescimento pela frente, mas não dominamos o mercado. É um passo relevante, que daremos com todos os cuidados que o momento exige", explica Patrícia Chieppe, CEO da VIX.
Num segmento de capital intensivo, que demanda um grande volume de dinheiro para tocar a operação e para crescer, o IPO é visto como uma excelente ferramenta para se capitalizar e fazer os investimentos sem expor demais o caixa da empresa. "O horizonte de possibilidades e de crescimento é muito bom, mas para isso precisamos fazer investimentos, e alavancagem tem limite. Um IPO bem-feito abriria espaço para crescermos com menos alavancagem", explica Kaumer Chieppe, vice-presidente do Grupo Águia Branca.
A empresa namora com Bolsa de Valores desde o início da década passada, mas as crises em série, aqui e lá fora, vêm postergando o ingresso da VIX no mercado acionário.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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