De usina solar a wi-fi: Venda Nova avança nas parcerias com empresas

A velocidade da tramitação dos processos em Venda Nova é tratado como case de sucesso pelos técnicos do Bandes, responsável pela modelagem. Os estudos de viabilidade foram iniciados há quatro meses e a expectativa é de que nos próximos dias fique pronto. Na sequência, a documentação será analisada pela prefeitura e comunidade. Aprovado, parte para a licitação. Ainda este ano alguma PPP deve sair do papel.