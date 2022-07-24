De usina solar a wi-fi: Venda Nova avança nas parcerias com empresas

O município de Venda Nova do Imigrante
, nas montanhas do Espírito Santo
, está bem adiantado no plano de atrair parceiros privados para ofertar mais e melhores serviços à população. A cidade, berço do agroturismo capixaba, fez uma parceria com o Bandes dentro do ES Inteligente e está em vias de colocar o projeto Cidade Inteligente de pé. A intenção é viabilizar PPPs (parcerias público-privadas) em municípios de pequeno e médio portes nas seguintes áreas: iluminação pública, miniusinas solares, fibra óptica para os prédios públicos, wi-fi gratuito em parques e áreas de lazer e videomonitoramento da cidade.
A velocidade da tramitação dos processos em Venda Nova é tratado como case de sucesso pelos técnicos do Bandes, responsável pela modelagem. Os estudos de viabilidade foram iniciados há quatro meses e a expectativa é de que nos próximos dias fique pronto. Na sequência, a documentação será analisada pela prefeitura e comunidade. Aprovado, parte para a licitação. Ainda este ano alguma PPP deve sair do papel.
Além de Venda Nova, outros municípios do Estado aderiram ao ES Inteligente: Afonso Claúdio, Alegre, Barra de São Francisco, Colatina, Mimoso do Sul, Piúma e São Gabriel da Palha.
Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Guaçuí, Jaguaré, Nova Venécia e Pedro Canário, com tratativas avançadas, devem ser os próximos a entrarem no programa.