Empresário compra concessionárias Ducati e Triumph em Vitória

Concessionária da Ducati, em Vitória Crédito: Divulgação

O empresário Ismael Orletti deixou a Orvel, braço automotivo do Grupo Orletti , e está criando a sua própria rede de concessionárias. As primeiras aquisições foram as lojas da Ducati e da Triumph, ambas especializadas no mercado premium de motocicletas, em Vitória. Até o final do ano outras, inclusive de automóveis, serão adquiridas.

André Orletti, filho de Ismael, é o responsável por tocar o negócio. "Vamos criar a nossa própria rede. A Ducati e a Triumph foram boas oportunidades que surgiram agora. Ainda em 2022 teremos uma de carros. Além disso, também este ano, abriremos duas lojas de multimarcas, em Vitória e Vila Velha", adiantou André.

As operações da Ducati e Triumph foram compradas dos empresários Neto Soares e Renato Bello. A loja de multimarcas fará parte da Rede 10, marca que pertencia à Orvel e que na negociação ficou com Ismael. A loja, que só vendia usados, passará a comercializar veículos zero quilômetro de diversas marcas. As cinco unidades que hoje existem da Rede 10 - Serra, Colatina, São Mateus, Eunápolis e Cachoeiro - vão mudar de nome.