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Mercado automotivo

Empresário compra concessionárias Ducati e Triumph em Vitória

Ismael Orletti deixou sociedade da Orvel, braço automotivo do Grupo Orletti, e vai montar a própria rede de revendas de veículos

Públicado em 

20 jul 2022 às 18:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Concessionária da Ducati, em Vitória
Concessionária da Ducati, em Vitória Crédito: Divulgação
O empresário Ismael Orletti deixou a Orvel, braço automotivo do Grupo Orletti, e está criando a sua própria rede de concessionárias. As primeiras aquisições foram as lojas da Ducati e da Triumph, ambas especializadas no mercado premium de motocicletas, em Vitória. Até o final do ano outras, inclusive de automóveis, serão adquiridas.
André Orletti, filho de Ismael, é o responsável por tocar o negócio. "Vamos criar a nossa própria rede. A Ducati e a Triumph foram boas oportunidades que surgiram agora. Ainda em 2022 teremos uma de carros. Além disso, também este ano, abriremos duas lojas de multimarcas, em Vitória e Vila Velha", adiantou André.
As operações da Ducati e Triumph foram compradas dos empresários Neto Soares e Renato Bello. A loja de multimarcas fará parte da Rede 10, marca que pertencia à Orvel e que na negociação ficou com Ismael. A loja, que só vendia usados, passará a comercializar veículos zero quilômetro de diversas marcas. As cinco unidades que hoje existem da Rede 10 - Serra, Colatina, São Mateus, Eunápolis e Cachoeiro - vão mudar de nome.
Ismael Orletti deixou apenas a sociedade da Orvel. Ele segue como sócio em outros negócios da família (mercado financeiro, agropecuária e indústria) dentro do Grupo Orletti.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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