Orvel, do Grupo Orletti, entra no mercado de carros por assinatura

Ainda neste semestre será lançada a Orvel Assine. "O foco é na pessoa física, num cliente que não deseja ou não está podendo comprar um carro e que não quer ter dor de cabeça com manutenção, pagar IPVA, enfim, quer praticidade. É um novo perfil de cliente, que só está ganhando espaço no mercado", explica Wagner Orletti, diretor da Orvel.

Na avaliação do executivo, o mercado de automóveis passa por profundas mudanças, que não vão parar por aqui. Para enfrentar essa nova realidade, as empresas precisam de flexibilidade e adaptação. "O consumidor mudou. O desejo de possuir alguma coisa está se transformando, principalmente entre os mais jovens. Eles querem usar, mas não precisam de ter aquele objeto. A assinatura de um carro tem tudo a ver com isso. Essa diversificação também tem a ver com a chegada dos veículos elétricos, algo que vai mudar profundamente o nosso negócio, que também é prestar serviços. Estamos investindo e nos preparando para o futuro".