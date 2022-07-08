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Investimento

Orvel, do Grupo Orletti, entra no mercado de carros por assinatura

Executivos da empresa avaliam que já há uma boa demanda no mercado e que o modelo de assinatura vai ganhar ainda mais força num futuro próximo

Públicado em 

08 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Além do modelo do veículo, ano de modelo e versão, existem outros aspectos fundamentais para considerar na hora de precificar um automóvel.
Concessionária de automóveis: modelo de negócio está mudando rapidamente Crédito: Shutterstock
A Orvel, divisão responsável pelo mercado automotivo dentro do Grupo Orletti, está ampliando seus negócios. Dona de 21 concessionárias de oito montadoras diferentes, em Minas, Bahia e Espírito Santo, de um atacado de pneus e de uma distribuidora de autopeças, a empresa agora vai entrar num mercado em franca expansão: assinatura de veículos.
Ainda neste semestre será lançada a Orvel Assine. "O foco é na pessoa física, num cliente que não deseja ou não está podendo comprar um carro e que não quer ter dor de cabeça com manutenção, pagar IPVA, enfim, quer praticidade. É um novo perfil de cliente, que só está ganhando espaço no mercado", explica Wagner Orletti, diretor da Orvel.
Na avaliação do executivo, o mercado de automóveis passa por profundas mudanças, que não vão parar por aqui. Para enfrentar essa nova realidade, as empresas precisam de flexibilidade e adaptação. "O consumidor mudou. O desejo de possuir alguma coisa está se transformando, principalmente entre os mais jovens. Eles querem usar, mas não precisam de ter aquele objeto. A assinatura de um carro tem tudo a ver com isso. Essa diversificação também tem a ver com a chegada dos veículos elétricos, algo que vai mudar profundamente o nosso negócio, que também é prestar serviços. Estamos investindo e nos preparando para o futuro".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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