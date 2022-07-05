Depois de cachaça e gin, destilaria de Linhares vai lançar rum

O lançamento do novo produto faz parte de um trabalho maior de diversificação e otimização da produção. O alambique, além da cachaça e do rum, produz o Mar Dry Gin. "Temos um alambique com capacidade para 100 mil litros de bebida por ano. A cachaça nós produzimos na safra da cana (junho, julho e agosto), depois fica parado. O gin eu consigo fabricar o ano todo e o rum será fabricado nos meses em que não produzo cachaça, o processo é igual. Ou seja, estou com um mix de produtos que otimizou muito a minha fábrica", explica o empresário Adão Cellia.