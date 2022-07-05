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Bebidas

Depois de cachaça e gin, destilaria de Linhares vai lançar rum

Primeiro lote da bebida será colocado no mercado no mês que vem, produto é produzido no mesmo alambique da Cachaça Princesa Isabel

Públicado em 

05 jul 2022 às 18:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

centro de degustação
Centro de degustação e destilaria da Cachaça Princesa Isabel Crédito: Vitor Nogueira

Correção

06/07/2022 - 9:36
O texto original desta nota informava que tratava-se do primeiro rum produzido no Espírito Santo, na verdade, outras destilarias capixabas já fabricam o produto. 
Em agosto, começa a ser comercializada mais uma bebida produzida no alambique da Fazenda Tupã, em Linhares: o Rum Princesa Isabel, um dos primeiros produzidos no Espírito Santo. A bebida feita do melaço da cana, a princípio, vai levar o mesmo nome da pioneira da propriedade, a Cachaça Princesa Isabel.
O lançamento do novo produto faz parte de um trabalho maior de diversificação e otimização da produção. O alambique, além da cachaça e do rum, produz o Mar Dry Gin. "Temos um alambique com capacidade para 100 mil litros de bebida por ano. A cachaça nós produzimos na safra da cana (junho, julho e agosto), depois fica parado. O gin eu consigo fabricar o ano todo e o rum será fabricado nos meses em que não produzo cachaça, o processo é igual. Ou seja, estou com um mix de produtos que otimizou muito a minha fábrica", explica o empresário Adão Cellia.
O primeiro lote da nova produção será de rum branco e irá para pontos de venda de Espírito Santo e São Paulo. Mais para frente, depois do envelhecimento em barris de carvalho, o rum 100% capixaba também será vendido no dourado tradicional da bebida. Nas gôndolas dos supermercados deverá ser encontrado a partir de R$ 85.
Questionado sobre novos produtos, Adão Cellia diz que o foco é na qualificação. "Nosso mix está bom, agora quero melhorar ainda mais a qualidade. Entramos para ficar no mercado de bebidas premium, não podemos parar de investir e inovar".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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