Depois de cachaça e gin, destilaria de Linhares vai lançar rum

Em agosto, começa a ser comercializada mais uma bebida produzida no alambique da Fazenda Tupã, em Linhares
: o Rum Princesa Isabel, um dos primeiros produzidos no Espírito Santo
. A bebida feita do melaço da cana, a princípio, vai levar o mesmo nome da pioneira da propriedade, a Cachaça Princesa Isabel.
O lançamento do novo produto faz parte de um trabalho maior de diversificação e otimização da produção. O alambique, além da cachaça e do rum, produz o Mar Dry Gin. "Temos um alambique com capacidade para 100 mil litros de bebida por ano. A cachaça nós produzimos na safra da cana (junho, julho e agosto), depois fica parado. O gin eu consigo fabricar o ano todo e o rum será fabricado nos meses em que não produzo cachaça, o processo é igual. Ou seja, estou com um mix de produtos que otimizou muito a minha fábrica", explica o empresário Adão Cellia.
O primeiro lote da nova produção será de rum branco e irá para pontos de venda de Espírito Santo e São Paulo. Mais para frente, depois do envelhecimento em barris de carvalho, o rum 100% capixaba também será vendido no dourado tradicional da bebida. Nas gôndolas dos supermercados deverá ser encontrado a partir de R$ 85.
Questionado sobre novos produtos, Adão Cellia diz que o foco é na qualificação. "Nosso mix está bom, agora quero melhorar ainda mais a qualidade. Entramos para ficar no mercado de bebidas premium, não podemos parar de investir e inovar".