Arrecadação do "imposto dos imóveis" dispara no ES

Em Vitória, uma situação bastante peculiar. A evolução, em 2021, foi de apenas 1,9% (R$ 69,8 milhões), mas isto é explicado por uma situação incomum. A arrecadação de dezembro de 2020 foi dez vezes superior à média dos meses anteriores, motivada por uma regularização em massa de empreendimentos de alto padrão. Retirando o ponto fora da curva, o avanço do imposto na capital foi de 77,2% no ano passado.