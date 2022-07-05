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Mercado imobiliário

Arrecadação do "imposto dos imóveis" dispara no ES

Receita vinda do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, subiu 28,1% só no ano passado, confirmando o bom momento do setor

Públicado em 

05 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imóveis - prédios
Crédito: Carlos Alberto
A receita proveniente do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pago quando o contribuinte compra um imóvel, está em disparada, comprovando o bom momento vivido pelo mercado imobiliário do segundo semestre de 2020 para cá. No ano passado, os 78 municípios do Estado arrecadaram R$ 300,6 milhões via ITBI. Bem acima dos R$ 234,7 milhões de 2020 (+28,1%) e quase duas vezes acima do que foi registrado em 2017, R$ 176,4 milhões. Para efeito de comparação, no geral a arrecadação dos municípios subiu 9,3%. Os dados estão no Anuário Finanças dos Municípios Capixabas.
Vila Velha e Serra, com incrementos absolutos que superam os R$ 14 milhões, tiveram um expansão proporcional de 28,8% e 40,7%, respectivamente. Cariacica experimentou um salto de 129,2% na arrecadação do tributo, batendo em R$ 12,1 milhões. Além dos tradicionais imóveis comerciais e residenciais, os três municípios observam um forte crescimento nos negócios envolvendo galpões logísticos.
Em Vitória, uma situação bastante peculiar. A evolução, em 2021, foi de apenas 1,9% (R$ 69,8 milhões), mas isto é explicado por uma situação incomum. A arrecadação de dezembro de 2020 foi dez vezes superior à média dos meses anteriores, motivada por uma regularização em massa de empreendimentos de alto padrão. Retirando o ponto fora da curva, o avanço do imposto na capital foi de 77,2% no ano passado.
A participação do ITBI na receita corrente das cidades do Espírito Santo saiu de de 1,3%, em 2018, e alcançou 1,9% no ano passado. O maior nível em quase dez anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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