Arrecadação do "imposto dos imóveis" dispara no ES

A receita proveniente do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pago quando o contribuinte compra um imóvel, está em disparada, comprovando o bom momento vivido pelo mercado imobiliário do segundo semestre de 2020 para cá. No ano passado, os 78 municípios do Estado arrecadaram
R$ 300,6 milhões via ITBI. Bem acima dos R$ 234,7 milhões de 2020 (+28,1%) e quase duas vezes acima do que foi registrado em 2017, R$ 176,4 milhões. Para efeito de comparação, no geral a arrecadação dos municípios subiu 9,3%. Os dados estão no Anuário Finanças dos Municípios Capixabas.
Vila Velha
e Serra
, com incrementos absolutos que superam os R$ 14 milhões, tiveram um expansão proporcional de 28,8% e 40,7%, respectivamente. Cariacica
experimentou um salto de 129,2% na arrecadação do tributo, batendo em R$ 12,1 milhões. Além dos tradicionais imóveis comerciais e residenciais, os três municípios observam um forte crescimento nos negócios envolvendo galpões logísticos.
Em Vitória, uma situação bastante peculiar. A evolução, em 2021, foi de apenas 1,9% (R$ 69,8 milhões), mas isto é explicado por uma situação incomum. A arrecadação de dezembro de 2020 foi dez vezes superior à média dos meses anteriores, motivada por uma regularização em massa de empreendimentos de alto padrão. Retirando o ponto fora da curva, o avanço do imposto na capital foi de 77,2% no ano passado.
A participação do ITBI na receita corrente das cidades do Espírito Santo saiu de de 1,3%, em 2018, e alcançou 1,9% no ano passado. O maior nível em quase dez anos.