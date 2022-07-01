Concessionárias do ES querem redução de imposto sobre carro elétrico

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo
(Sincodives) espera que ainda este ano a Secretaria de Estado da Fazenda anuncie uma redução no ICMS cobrado em cima dos carros eletrificados (100% elétricos ou híbridos), que geram muito menos poluição. Hoje, a alíquota está em 17%. São duas as distorções aí: 1. A maioria dos Estados já cobra 12%; 2. O imposto em cima dos veículos a combustão é de 12%, um contrassenso num momento em que todo o planeta luta para reduzir a emissão de gases tóxicos.
A demanda das concessionárias já passou pelo GTFaz (Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda formado por diversas entidades do setor produtivo do Espírito Santo e por representantes da Fazenda estadual) e em breve haverá uma decisão por parte do governo estadual.
Para o médio prazo, a expectativa dos empresários é de que o governo parta para um incentivo tributário aos carros eletrificados, com ICMS abaixo de 12% e/ou IPVA mais em conta, como já acontece em outros Estados. Incentivos aos elétricos é tema pacificado dentro do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).