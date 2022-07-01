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Tributação

Concessionárias do ES querem redução de imposto sobre carro elétrico

Alíquota de ICMS em cima de veículos eletrificados no Espírito Santo é de 17%, na maior parte dos Estados é 12%

Públicado em 

01 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Preço ainda é o maior entrave para carros elétricos
Carro elétrico sendo carregado Crédito: Chuttersnap/Unsplash
O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) espera que ainda este ano a Secretaria de Estado da Fazenda anuncie uma redução no ICMS cobrado em cima dos carros eletrificados (100% elétricos ou híbridos), que geram muito menos poluição. Hoje, a alíquota está em 17%. São duas as distorções aí: 1. A maioria dos Estados já cobra 12%; 2. O imposto em cima dos veículos a combustão é de 12%, um contrassenso num momento em que todo o planeta luta para reduzir a emissão de gases tóxicos.
A demanda das concessionárias já passou pelo GTFaz (Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda formado por diversas entidades do setor produtivo do Espírito Santo e por representantes da Fazenda estadual) e em breve haverá uma decisão por parte do governo estadual.
Para o médio prazo, a expectativa dos empresários é de que o governo parta para um incentivo tributário aos carros eletrificados, com ICMS abaixo de 12% e/ou IPVA mais em conta, como já acontece em outros Estados. Incentivos aos elétricos é tema pacificado dentro do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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