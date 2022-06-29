Senac/ES vai montar hub de inovação com foco no varejo online

Vamos fazer um aperfeiçoamento de gestão com a intenção de qualificar a oferta de serviços aos empresários, colaboradores, familiares e sociedade como um todo. O Senac vai ser responsável pelo desenvolvimento de um hub de inovação com foco em soluções para varejo, serviços e turismo. Vamos buscar parceiros, temos ótimos exemplos aqui em Vitória, e faremos algo diferenciado, afinal, principalmente o varejo, passa por mudanças profundas, precisamos encontrar alternativas. Queremos também analisar toda a utilização das estruturas físicas de Sesc e Senac. O que for possível será aproximado e integrado. Faremos ainda programas de educação a distância e também itinerante. O EaD tem o objetivo de escalar a qualificação. A educação itinerante vem para atender demandas pontuais sem grandes investimentos. Temos que levar qualificação para o interior, essas são boas alternativas.