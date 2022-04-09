Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Depois de 16 anos, comando da Fecomércio vai mudar no ES

Saiba quem vai substituir José Lino Sepulcri, que está há quatro mandatos consecutivos na presidência da poderosa entidade

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

09 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Idalberto Moro (à esquerda) vai substituir José Lino Sepulcri (à direita) na Fecomércio-ES
Idalberto Moro (à esquerda) vai substituir José Lino Sepulcri (à direita) na Fecomércio-ES Crédito: Divulgação
O empresário Idalberto Moro será o próximo presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), depois de 16 anos de mandato do atual presidente, José Lino Sepulcri. O vice será o supermercadista Luiz Coutinho.
O acordo para a sucessão na Fecomércio foi realizado na tarde desta sexta-feira (8). A eleição será realizada entre os dias 24 de abril e 23 de maio com a participação dos 22 presidentes de sindicatos filiados à entidade. A posse será em junho.
Caberá a Idalberto Moro, atual presidente do Sincades, o sindicato atacadista e de distribuição do ES, escolher os novos diretores do Sistema Fecomércio-ES. Depois de muitos anos no poder, a expectativa é a de que Gutman Uchôa de Mendonça, diretor regional do Sesc, e Dionísio Corteletti, que comanda o Senac, sejam substituídos.
“Saio de cabeça erguida e em nome da unidade das entidades abro mão da presidência”, diz Sepulcri, que dá as cartas na poderosa entidade empresarial desde 2006 (quatro mandatos consecutivos de quatro anos cada um).

Veja Também

Turismo soma prejuízo de R$ 41,6 bilhões na pandemia, diz Fecomercio

Fecomércio-ES entra na campanha contra corte no Sistema S e alerta para demissões

Segundo Sepulcri, pelo acordo estabelecido nesta sexta-feira, ele passa a ser presidente honorário da Fecomércio-ES e representante titular da entidade na Confederação Nacional do Comércio (CNC) e no Sesc e Senac nacionais.
“Estou muito feliz, a nova diretoria terá o nosso apoio. A entidade precisa de mais oxigenação”, admite Sepulcri. Idalberto Moro, o futuro presidente, exercerá o mandato até 2026.
Em 54 anos de história, José Lino Sepulcri é o terceiro presidente da Fecomércio-ES. Seus antecessores foram Antônio de Oliveira Santos e Hamilton Rebello. 
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

josé lino sepulcri Comércio Sesc Sincades Fecomércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados