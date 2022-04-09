Depois de 16 anos, comando da Fecomércio vai mudar no ES

Idalberto Moro (à esquerda) vai substituir José Lino Sepulcri (à direita) na Fecomércio-ES Crédito: Divulgação

O empresário Idalberto Moro será o próximo presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), depois de 16 anos de mandato do atual presidente, José Lino Sepulcri. O vice será o supermercadista Luiz Coutinho.

O acordo para a sucessão na Fecomércio foi realizado na tarde desta sexta-feira (8). A eleição será realizada entre os dias 24 de abril e 23 de maio com a participação dos 22 presidentes de sindicatos filiados à entidade. A posse será em junho.

Caberá a Idalberto Moro, atual presidente do Sincades , o sindicato atacadista e de distribuição do ES, escolher os novos diretores do Sistema Fecomércio-ES. Depois de muitos anos no poder, a expectativa é a de que Gutman Uchôa de Mendonça, diretor regional do Sesc, e Dionísio Corteletti, que comanda o Senac, sejam substituídos.

“Saio de cabeça erguida e em nome da unidade das entidades abro mão da presidência”, diz Sepulcri, que dá as cartas na poderosa entidade empresarial desde 2006 (quatro mandatos consecutivos de quatro anos cada um).

Segundo Sepulcri, pelo acordo estabelecido nesta sexta-feira, ele passa a ser presidente honorário da Fecomércio-ES e representante titular da entidade na Confederação Nacional do Comércio (CNC) e no Sesc e Senac nacionais.

“Estou muito feliz, a nova diretoria terá o nosso apoio. A entidade precisa de mais oxigenação”, admite Sepulcri. Idalberto Moro, o futuro presidente, exercerá o mandato até 2026.