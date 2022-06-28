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Modelo de megaempreendimentos do Sesc no ES está com os dias contados

Não é prioridade dos novos comandantes da Fecomércio a construção de novos complexos. Unidade de Santa Teresa será reavaliada

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

28 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 23/04/2012 - . Foto: - Jornal A Gazeta
Sesc de Praia Formosa, em Aracruz Crédito: Divulgação/Sesc
Idalberto Moro, eleito presidente do Sistema Fecomércio pelos próximos quatro anos, já decidiu que vai dar um freio nos grandiosos empreendimentos de turismo e lazer que fazem parte do histórico do Sesc no Espírito Santo. Não está entre os objetivos da nova administração a construção de novos complexos.
O projeto de Santa Teresa, que ainda está em fase de aprovação por parte da prefeitura, passará por análise dos novos mandatários e uma readequação não está descartada. O esboço original prevê três prédios com 280 quartos, parque aquático, estacionamento para dois mil carros e centro convenções para 1,5 mil pessoas, em linha com a dimensão das demais unidades - Aracruz, Guarapari e Domingos Martins.
O Centro de Turismo e Lazer de Guarapari possui 547 apartamentos, restaurante com capacidade para duas mil pessoas, parque aquático e centro de convenções. A unidade de Praia Formosa, em Aracruz, tem 556 quartos, parque aquático, pavilhão de exposições com 6,2 mil metros quadrados e centro de convenções. Em Domingos Martins, são 312 apartamentos.

Sesc

Gutman Uchôa de Mendonça, que estava à frente do Sesc há décadas, deixou o posto no último dia 22. O ex-secretário estadual da Fazenda e ex-presidente do Banestes Bruno Negris assume a função.
Idalberto Moro toma posse como presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo na quarta-feira, dia 29, em cerimônia que será realizada no Teatro Glória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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