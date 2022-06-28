Modelo de megaempreendimentos do Sesc no ES está com os dias contados

O projeto de Santa Teresa, que ainda está em fase de aprovação por parte da prefeitura, passará por análise dos novos mandatários e uma readequação não está descartada. O esboço original prevê três prédios com 280 quartos, parque aquático, estacionamento para dois mil carros e centro convenções para 1,5 mil pessoas, em linha com a dimensão das demais unidades - Aracruz, Guarapari e Domingos Martins.