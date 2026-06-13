Receita de arroz doce: chef Arlete Nunes ensina técnicas para não errar no preparo

Arroz, leite integral, leite de coco, leite condensado, creme de leite, cravo e canela: basta reunir esses ingredientes para que chegue à mesa uma das sobremesas mais queridas dos festejos de São João.





Cremoso, perfumado e reconfortante, o arroz doce é um ícone do cardápio junino, e a chef capixaba Arlete Nunes ensina o passo a passo da receita (veja no vídeo acima), com dicas preciosas para não errar na preparação. Confira abaixo a lista de ingredientes.