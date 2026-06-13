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Arraiá de sabores

Receita de arroz doce: chef Arlete Nunes ensina técnicas para não errar no preparo

Muito tradicional na temporada de festas juninas, a sobremesa é simples mas requer cuidados específicos para ficar perfeita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 14:00

Arroz, leite integral, leite de coco, leite condensado, creme de leite, cravo e canela: basta reunir esses ingredientes para que chegue à mesa uma das sobremesas mais queridas dos festejos de São João.


Cremoso, perfumado e reconfortante, o arroz doce é um ícone do cardápio junino, e a chef capixaba Arlete Nunes ensina o passo a passo da receita (veja no vídeo acima), com dicas preciosas para não errar na preparação. Confira abaixo a lista de ingredientes.  

Receita de arroz doce, por Arlete Nunes

Rendimento: 12 porções, em média


Ingredientes:


  • 2 xícaras de arroz branco
  • 1 litro de água
  • 1 litro de leite integral
  • 2 caixinhas de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 pau de canela
  • 4 cravos-da-índia
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para finalizar
Arroz doce
O arroz doce é um ícone do cardápio junino. Foto:
 Fernando Madeira

Modo de preparo:


  1. Lave o arroz rapidamente para retirar o excesso de amido superficial. Cozinhe-o primeiro na água para que os grãos abram sem formar uma camada de leite queimado no fundo da panela
  2. Em uma panela de fundo grosso, coloque arroz, água, canela em pau e cravos. Cozinhe em fogo médio até a água secar quase completamente.
  3. Aqueça o leite antes de acrescentá-lo ao arroz, pois isso acelera o cozimento, evita choque térmico e proporciona uma textura mais uniforme. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando.
  4. Adicione leite condensado, leite de coco e uma pitada de sal (que realça os sabores e equilibra a doçura).
  5. Cozinhe em fogo baixo por mais 10 a 15 minutos.
  6. Desligue o fogo e incorpore o creme de leite, que entra no final para manter a textura aveludada e evitar separação de gordura.

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