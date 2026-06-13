Receita de arroz doce: chef Arlete Nunes ensina técnicas para não errar no preparo

Arroz, leite integral, leite de coco, leite condensado, creme de leite, cravo e canela: basta reunir esses ingredientes para que chegue à mesa uma das sobremesas mais queridas dos festejos de São João.
Cremoso, perfumado e reconfortante, o arroz doce é um ícone do cardápio junino, e a chef capixaba Arlete Nunes ensina o passo a passo da receita (veja no vídeo acima), com dicas preciosas para não errar na preparação. Confira abaixo a lista de ingredientes.
Receita de arroz doce, por Arlete Nunes
Rendimento: 12 porções, em média
Ingredientes:
- 2 xícaras de arroz branco
- 1 litro de água
- 1 litro de leite integral
- 2 caixinhas de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 pau de canela
- 4 cravos-da-índia
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para finalizar
Modo de preparo:
- Lave o arroz rapidamente para retirar o excesso de amido superficial. Cozinhe-o primeiro na água para que os grãos abram sem formar uma camada de leite queimado no fundo da panela.
- Em uma panela de fundo grosso, coloque arroz, água, canela em pau e cravos. Cozinhe em fogo médio até a água secar quase completamente.
- Aqueça o leite antes de acrescentá-lo ao arroz, pois isso acelera o cozimento, evita choque térmico e proporciona uma textura mais uniforme. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando.
- Adicione leite condensado, leite de coco e uma pitada de sal (que realça os sabores e equilibra a doçura).
- Cozinhe em fogo baixo por mais 10 a 15 minutos.
- Desligue o fogo e incorpore o creme de leite, que entra no final para manter a textura aveludada e evitar separação de gordura.