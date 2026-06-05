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Lanche da tarde

Bolo pé de moça: receita transforma clássico junino em cobertura cremosa

Inspirado em uma variação do pé de moleque, guloseima é ideal para um café em clima de "arraiá"
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 08:00

Bolo Pé de Moça
Bolo Pé de Moça rende 16 fatias, em média. Foto: Marca Castelo

Variação mais macia e cremosa do pé de moleque, o pé de moça é também um clássico das festas juninas. Feito tradicionalmente com amendoim, açúcar, manteiga e leite condensado, o doce tem sua versão bolo, como você pode conferir na receita abaixo.

Bolo Pé de Moça

Rendimento: 16 porções

Tempo médio de preparo: 75 minutos

Nível: fácil 


Ingredientes:

Massa

4 ovos

1 xícara (chá) de leite

1 ½ xícara (chá) de açúcar

¼ de xícara (chá) de óleo

½ xícara (chá) de amendoim torrado sem sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo para untar


Cobertura

1 pote de doce de leite

¼ de xícara (chá) de creme balsâmico

½ xícara (chá) de amendoim torrado sem sal


Modo de preparo:

  1. Bata os ovos, o leite, o açúcar, o óleo e o amendoim no liquidificador por cerca de 2 minutos. 
  2. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e o fermento em pó, adicione a mistura batida e mexa até obter uma massa homogênea. 
  3. Despeje em uma assadeira retangular média, de aproximadamente 20 x 30 cm, untada com óleo. 
  4. Leve ao forno médio preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos, ou até o bolo ficar firme e dourado. 
  5. Para a cobertura, misture o doce de leite e o creme balsâmico em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até ferver. 
  6. Junte o amendoim, misture e espalhe sobre o bolo. 
  7. Deixe esfriar e corte em pedaços.

Fonte: Castelo. Clique aqui para ver mais receitas

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