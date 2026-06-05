Bolo pé de moça: receita transforma clássico junino em cobertura cremosa

Variação mais macia e cremosa do pé de moleque, o pé de moça é também um clássico das festas juninas. Feito tradicionalmente com amendoim, açúcar, manteiga e leite condensado, o doce tem sua versão bolo, como você pode conferir na receita abaixo.
Bolo Pé de Moça
Rendimento: 16 porções
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Massa
4 ovos
1 xícara (chá) de leite
1 ½ xícara (chá) de açúcar
¼ de xícara (chá) de óleo
½ xícara (chá) de amendoim torrado sem sal
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Óleo para untar
Cobertura
1 pote de doce de leite
¼ de xícara (chá) de creme balsâmico
½ xícara (chá) de amendoim torrado sem sal
Modo de preparo:
- Bata os ovos, o leite, o açúcar, o óleo e o amendoim no liquidificador por cerca de 2 minutos.
- Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e o fermento em pó, adicione a mistura batida e mexa até obter uma massa homogênea.
- Despeje em uma assadeira retangular média, de aproximadamente 20 x 30 cm, untada com óleo.
- Leve ao forno médio preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos, ou até o bolo ficar firme e dourado.
- Para a cobertura, misture o doce de leite e o creme balsâmico em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até ferver.
- Junte o amendoim, misture e espalhe sobre o bolo.
- Deixe esfriar e corte em pedaços.