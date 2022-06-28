Fecomércio vai construir nova sede em Vitória

Idalberto Moro, o novo presidente, quer aumentar a sinergia do sistema de qualquer maneira. Na avaliação dele, os comandos de Sesc, Senac e Fecomércio precisam funcionar num mesmo ambiente. "Essa é a minha principal meta, ganhar sinergia e trabalhar de maneira alinhada, entregando melhores serviços para os comerciários, comerciantes e para a sociedade. Meu objetivo é entregar esse modelo pronto, com edifício e tudo, ao final do meu mandato, em 2026".