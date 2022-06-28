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Mais sinergia

Fecomércio vai construir nova sede em Vitória

Nova diretoria da entidade quer integração maior entre os comandos do Sesc, do Senac e da própria Fecomércio

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 16:41

Públicado em 

28 jun 2022 às 16:41
Abdo Filho

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Abdo Filho

Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho
Sede da Fecomércio-ES: nova diretoria vai construir novo prédio em Santa Lúcia Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação
A nova diretoria da Federação do Comércio do Espírito Santo, que toma posse nesta quarta-feira (29), definiu que vai construir uma nova sede para a entidade. O prédio, que ainda vai ser desenhado, vai ficar num terreno que a Fecomércio já possui, de cerca de 4 mil m2, em Santa Lúcia, próximo da Casa do Comércio, onde hoje fica a diretoria da instituição.
Idalberto Moro, o novo presidente, quer aumentar a sinergia do sistema de qualquer maneira. Na avaliação dele, os comandos de Sesc, Senac e Fecomércio precisam funcionar num mesmo ambiente. "Essa é a minha principal meta, ganhar sinergia e trabalhar de maneira alinhada, entregando melhores serviços para os comerciários, comerciantes e para a sociedade. Meu objetivo é entregar esse modelo pronto, com edifício e tudo, ao final do meu mandato, em 2026".
Hoje, a diretoria do Sesc fica no Centro de Vitória, a do Senac está em Bento Ferreira e o comando da Fecomércio funciona em Santa Lúcia, na Casa do Comércio. Uma estrutura, aos olhos dos novos dirigentes, distante demais.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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