Fecomércio vai construir nova sede em Vitória

A nova diretoria da Federação do Comércio do Espírito Santo
, que toma posse nesta quarta-feira (29), definiu que vai construir uma nova sede para a entidade. O prédio, que ainda vai ser desenhado, vai ficar num terreno que a Fecomércio já possui, de cerca de 4 mil m2, em Santa Lúcia, próximo da Casa do Comércio, onde hoje fica a diretoria da instituição.
Idalberto Moro, o novo presidente, quer aumentar a sinergia do sistema de qualquer maneira. Na avaliação dele, os comandos de Sesc, Senac e Fecomércio precisam funcionar num mesmo ambiente. "Essa é a minha principal meta, ganhar sinergia e trabalhar de maneira alinhada, entregando melhores serviços para os comerciários, comerciantes e para a sociedade. Meu objetivo é entregar esse modelo pronto, com edifício e tudo, ao final do meu mandato, em 2026".
Hoje, a diretoria do Sesc fica no Centro de Vitória, a do Senac está em Bento Ferreira e o comando da Fecomércio funciona em Santa Lúcia, na Casa do Comércio. Uma estrutura, aos olhos dos novos dirigentes, distante demais.