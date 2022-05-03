Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova direção

Futuros comandantes da Fecomércio/ES definem seu homem-forte

Após 16 anos sob o comando de José Lino Sepulcri, o empresário Idalberto Moro deve assumir a entidade no final do mês que vem

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:36

Públicado em 

03 mai 2022 às 12:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dorval Uliana ocupará a função de Superintendente do Sistema Fecomércio. A decisão foi tomada pelo futuro presidente da Federação do Comércio, Idalberto Moro, em conjunto com seus apoiadores mais próximos: os empresários Luís Coutinho, Cláudio Sipolatti, Jorge Nicchio, Eliomar Avancini e José Carlos Bergamim. A nota foi divulgada internamente na manhã dessa terça-feira (03).
A Uliana caberá fazer a transição para a nova diretoria, entre 24 de maio e 23 de junho, quando toma posse a nova direção da federação. A partir daí ele assume a parte executiva da entidade, com a responsabilidade de implementar as propostas dos novos dirigentes. O objetivo é profissionalizar e modernizar a Fecomércio.
Com formação em Cooperativismo pela Universidade de Viçosa, Uliana foi Diretor Presidente da Sanear e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Colatina. Foi gerente do Instituto Sincades por nove anos, quando interagiu cotidianamente com o Sistema Fecomércio. Também foi subsecretário de Agricultura e secretário de Estado do Turismo na atual gestão Renato Casagrande.
Após 16 anos, o empresário José Lino Sepulcri deixará o comando da entidade. No próximo dia 23, Idalberto, que encabeça a chapa única, deverá ser eleito.
Data: 22/12/2018 - Vitória - ES - Governador eleito Renato Casagrande anuncia secretários. Na foto, Dorval de Assis Uliana, secretário de Turismo - Editoria: Política - Foto: Raphael Marques
Data: 22/12/2018 - Vitória - ES - Dorval Uliana vai ser o superintendente do Sistema Fecomércio Crédito: Raphael Marques

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Comércio Sincades Fecomércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados