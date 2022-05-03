Futuros comandantes da Fecomércio/ES definem seu homem-forte

Dorval Uliana ocupará a função de Superintendente do Sistema Fecomércio. A decisão foi tomada pelo futuro presidente da Federação do Comércio, Idalberto Moro, em conjunto com seus apoiadores mais próximos: os empresários Luís Coutinho, Cláudio Sipolatti, Jorge Nicchio, Eliomar Avancini e José Carlos Bergamim. A nota foi divulgada internamente na manhã dessa terça-feira (03).

A Uliana caberá fazer a transição para a nova diretoria, entre 24 de maio e 23 de junho, quando toma posse a nova direção da federação. A partir daí ele assume a parte executiva da entidade, com a responsabilidade de implementar as propostas dos novos dirigentes. O objetivo é profissionalizar e modernizar a Fecomércio.

Com formação em Cooperativismo pela Universidade de Viçosa, Uliana foi Diretor Presidente da Sanear e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Colatina. Foi gerente do Instituto Sincades por nove anos, quando interagiu cotidianamente com o Sistema Fecomércio. Também foi subsecretário de Agricultura e secretário de Estado do Turismo na atual gestão Renato Casagrande.