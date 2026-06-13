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Atenção

Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias de Vila Velha

Publicado em

13 jun 2026 às 14:20
Trânsito intenso é registrado em vias da Glória e da Praia da Costa, em Vila Velha Google Maps/Waze/Reprodução

Motoristas que trafegam pelos bairros Glória e Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste sábado (13), estão encontrando diversos pontos de lentidão, com fluxo intenso de veículos, segundo informações dos aplicativos Google Maps e Waze.


Na Glória, alguns pontos afetados, próximos ao Polo de Moda, são as Ruas Santa Terezinha, Aurora, Getúlio Vargas e Santa Rosa. Já na Praia da Costa, trechos das Avenidas Luciano das Neves e Jerônimo Monteiro, bem como a Rua Antônio Ataíde, registram retenção.


A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram acionadas para explicar os motivos das ocorrências na região. O texto será atualizado quando houver resposta.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente

Picape invade e destrói parte de casa à margem da BR 101, em Sooretama

Publicado em 13/06/2026 às 10:23

Uma casa localizada às margens da BR 101, no Trevo do Alegre, em Sooretama foi parcialmente destruída após ser atingida por um carro desgovernado. O acidente foi na tarde de sexta-feira (12), por volta das 16 horas, mas imagens gravadas do local começaram a ser compartilhadas neste sábado nas redes sociais.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, uma motociclieta também estaria envolvida no episódio que levou o motorista de uma picape da Fiat (modelo não especificado) a perder o controle e invadir o imóvel, próximo ao quilômetro 126, no Norte do Espírito Santo.


A dinâmica do acidente não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O passageiro do carro, de acordo com a coperação, sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. Já o motociclista não apresentou lesões. Não há detalhes sobre os moradores da residência.

Caminhonete atinge casa às margens da BR 101 em Sooretama
Caminhonete atinge casa às margens da BR 101 em Sooretama Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Terceira Ponte terá interdição parcial para corrida neste domingo

Publicado em 12/06/2026 às 17:19

A Terceira Ponte terá interdição parcial no sentido Vitória x Vila Velha durante a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames)no próximo domingo (14), entre 6h e 9h. 


Durante a prova, duas das três pistas serão destinadas aos atletas, enquanto uma permanecerá aberta para a circulação de veículos.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e a seguirem a sinalização no local.

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Imagem de destaque

Vigilantes têm armas e coletes roubados na Estação Leopoldina, em Vila Velha

Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos

Inflação cai na Grande Vitória, mas conta do supermercado ainda pesa no bolso

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Criminosos armados

Vigilantes têm armas e coletes roubados na Estação Leopoldina, em Vila Velha

Publicado em 12/06/2026 às 16:40
Estação Leopoldina, em Argolas, Vila Velha, foi alvo de assaltantes Vitor Jubini

Dois homens armados renderam os vigilantes da Estação Leopoldina, no bairro Argolas, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (12) e roubaram armas e coletes dos profissionais. Reinaugurado em 2024, após 20 anos do fechamento, o espaço atualmente funciona como um centro pedagógico e cultural.


Os criminosos que abordaram os dois vigilantes estavam a bordo de uma motocicleta e, segundo relato feito pelas vítimas à Polícia Militar, eles portavam uma submetralhadora caseira.


“A dupla roubou das vítimas um revólver calibre 38 com 11 munições, um revólver calibre 38 com 12 munições, dois coletes balísticos e um celular. Um dos vigilantes relatou que foi agredido na cabeça, porém não precisou de atendimento médico. Ninguém foi detido”, detalhou a Polícia Militar por meio de nota.


A Guarda Municipal de Vila Velha também foi acionada, mas, quando os agentes chegaram, uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em Aracruz

OAB aciona Corregedoria após denúncia de agressão a advogado no ES

Publicado em 12/06/2026 às 16:36

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB/ES) pediu à Corregedoria da Polícia Militar a apuração de uma denúncia de agressão contra um advogado dentro da Delegacia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11).


Segundo a OAB/ES, o advogado, de 41 anos, acompanhava um cliente na delegacia quando foi abordado por um policial militar que teria adotado uma postura agressiva. Conforme o relato do denunciante, o PM o agarrou pelo pescoço, apertou seus braços e mãos e rasgou o terno que ele usava. De acordo com o advogado, uma bolsa onde guardava documentos foi retirada à força e ele também teria sido pressionado a entregar o celular.


A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar a denúncia e o pedido de investigação da OAB/ES. A corporação informou que o caso será apurado pela Corregedoria. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Caiu?

Usuários do Instagram, WhatsApp e Facebook relatam instabilidades

Publicado em 12/06/2026 às 14:12

Usuários do Facebook, WhatsApp e Instagram, plataformas controladas pela Meta, relataram instabilidades nesta sexta-feira (12). De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, houve aumento nas reclamações entre 10h40 e 13h.


Entre os problemas relatados estão dificuldades de conexão com o servidor, falhas no envio de mensagens e no login.


A reportagem procurou a Meta para comentar as ocorrências, mas não havia recebido retorno até a publicação deste texto.

Usuários do Instagram relataram instabilidades na plataforma entre o fim da manhã e início da tarde desta sexta (12)
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Ninguém se feriu

Casa fica destruída após incêndio em Colatina; veja vídeo

Publicado em 12/06/2026 às 11:14

Uma casa ficou destruída por um incêndio na noite de quarta-feira (11), no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Moradores relataram à Polícia Militar a possibilidade de o incêndio ter sido provocado criminosamente (assista o vídeo acima). Ninguém ficou ferido.


O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. No entanto, a residência foi completamente destruída pelo fogo. Duas casas vizinhas foram afetadas e apresentaram danos estruturais aparentes, e uma terceira teve pertences danificados.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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Durante a abordagem, a Polícia Militar encontrou cosméticos, roupas, produtos de higiene pessoal e celulares

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Motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com carro em Linhares; veja vídeo

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com carro em Linhares; veja vídeo

Publicado em 12/06/2026 às 10:35

Um motociclista e uma passageira ficaram feridos após um acidente com um carro no cruzamento da Avenida Padre Manuel da Nóbrega com a Rua Duarte da Costa, no bairro Interlagos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu na interseção das vias, onde havia uma placa de "pare" no sentido pelo qual o automóvel trafegava (veja no vídeo acima).


As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Rio Doce. O estado de saúde delas não foi informado.  


Segundo a PM, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Caso aconteceu na altura do km 215 da BR-101

Moto furtada em MG é recuperada depois de 8 anos na BR 101 em Ibiraçu

Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar

Carro oficial da Câmara de Linhares invade bar em Santa Cruz

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em patrulhamento da PRF

Moto furtada em MG é recuperada depois de 8 anos na BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 12/06/2026 às 09:51
Caso aconteceu na altura do km 215 da BR-101
Moto foi encontrada durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, em patrulhamento na BR 101 PRF/ES

Uma moto que havia sido furtada em Contagem, Minas Gerais, foi recuperada quase oito anos após o crime no km 215 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu durante um patrulhamento na rodovia, quando os agentes identificaram sinais de adulteração na placa do veículo.


Segundo a PRF, após a verificação dos sinais de identificação, foi constatado que a moto, modelo Honda CG 160 Titan EX vermelha, tinha registro de furto em Minas Gerais desde junho de 2018.


O condutor informou aos policiais que havia adquirido a moto três dias antes, por meio de um acordo de pagamento parcelado com o neto de seu empregador. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a situação do condutor, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tentou se esconder

Tio suspeito de estuprar sobrinha por cinco anos é preso no Sul do ES

Publicado em 11/06/2026 às 19:58

Um homem acusado de estuprar a sobrinha adolescente em Cachoeiro de Itapemirim foi preso em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o crime veio à tona em 2025 após a vítima contar a situação na escola. Ao tomar conhecimento, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência.


As investigações apontam que os abusos começaram quando a menina tinha cerca de 10 anos de idade e continuou por aproximadamente cinco anos. A menor, atualmente com 15 anos, não relatou o crime antes por medo. 


O suspeito se mudou para a cidade vizinha assim que a família descobriu o caso. Após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, ele foi levado à delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.


Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o caso ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Norte capixaba

Adolescente é apreendido por atirar em mototaxista em Sooretama

Publicado em 11/06/2026 às 18:40

Um adolescente de 16 anos, suspeito de atirar contra um mototaxista em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi apreendido nesta quarta-feira (10). O jovem será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases Norte) em cumprimento a um mandado de internação provisória expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.


Segundo a investigação policial, o crime ocorreu em abril, quando a vítima, um mototaxista de 51 anos, aceitou realizar uma corrida para o adolescente até Sooretama. Ao chegar ao destino, o jovem anunciou o assalto com o auxílio de um comparsa que já o aguardava. O mototaxista foi baleado no tórax, mas sobreviveu.


De acordo com a Polícia Militar, o jovem portava porções de crack e cocaína no momento da apreensão. O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
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