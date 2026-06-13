Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias de Vila Velha

Motoristas que trafegam pelos bairros Glória e Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste sábado (13), estão encontrando diversos pontos de lentidão, com fluxo intenso de veículos, segundo informações dos aplicativos Google Maps e Waze.





Na Glória, alguns pontos afetados, próximos ao Polo de Moda, são as Ruas Santa Terezinha, Aurora, Getúlio Vargas e Santa Rosa. Já na Praia da Costa, trechos das Avenidas Luciano das Neves e Jerônimo Monteiro, bem como a Rua Antônio Ataíde, registram retenção.





A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram acionadas para explicar os motivos das ocorrências na região. O texto será atualizado quando houver resposta.