Nailson Dalla Bernadina é eleito presidente do ES em Ação

Nailson estará à frente da oitava diretoria desde que o ES em Ação foi criado, em 2003. O movimento nasceu da união de 16 empresários que não aguentavam mais ver o Estado do Espírito Santo encolhendo diante de intermináveis crises política, econômica e, principalmente, ética. Desde então, várias iniciativas foram desenvolvidas com o objetivo de apoiar a gestão pública. O Planejamento Estratégico do Estado e as escolas de tempo integral são alguns bons exemplos. Hoje, são 30 empresas mantenedoras.