Nailson Dalla Bernadina é eleito presidente do ES em Ação

O diretor-executivo do Sicoob-ES, Nailson Dalla Bernadina, é o novo presidente do movimento empresarial Espírito Santo
em Ação. A chapa encabeçada por ele, a única do pleito, venceu a Assembleia Geral Extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (30). No dia 26 de julho, dia da posse, ele assumirá o lugar hoje ocupado por Fábio Brasileiro.
Nailson estará à frente da oitava diretoria desde que o ES em Ação foi criado, em 2003. O movimento nasceu da união de 16 empresários que não aguentavam mais ver o Estado do Espírito Santo encolhendo diante de intermináveis crises política, econômica e, principalmente, ética. Desde então, várias iniciativas foram desenvolvidas com o objetivo de apoiar a gestão pública. O Planejamento Estratégico do Estado e as escolas de tempo integral são alguns bons exemplos. Hoje, são 30 empresas mantenedoras.
Conselheiro do Grupo Águia Branca e um dos mais influentes articuladores do movimento empresarial capixaba, Luiz Wagner Chieppe foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Ele assume o posto hoje ocupado por Alexandre Theodoro.