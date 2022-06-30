Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimento empresarial

Nailson Dalla Bernadina é eleito presidente do ES em Ação

Diretor-executivo do Sicoob/ES assume a direção do movimento empresarial capixaba em 26 de julho. Ele foi eleito por aclamação

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 17:34

Públicado em 

30 jun 2022 às 17:34
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sicoob ES chega a 500 mil associados e anuncia expansão - Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob ES - divulgacao Sicoob ES
Nailson Dalla Bernadina é o novo presidente do ES em Ação Crédito: Sicoob ES/Divulgação
O diretor-executivo do Sicoob-ES, Nailson Dalla Bernadina, é o novo presidente do movimento empresarial Espírito Santo em Ação. A chapa encabeçada por ele, a única do pleito, venceu a Assembleia Geral Extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (30). No dia 26 de julho, dia da posse, ele assumirá o lugar hoje ocupado por Fábio Brasileiro.
Nailson estará à frente da oitava diretoria desde que o ES em Ação foi criado, em 2003. O movimento nasceu da união de 16 empresários que não aguentavam mais ver o Estado do Espírito Santo encolhendo diante de intermináveis crises política, econômica e, principalmente, ética. Desde então, várias iniciativas foram desenvolvidas com o objetivo de apoiar a gestão pública. O Planejamento Estratégico do Estado e as escolas de tempo integral são alguns bons exemplos. Hoje, são 30 empresas mantenedoras.
Conselheiro do Grupo Águia Branca e um dos mais influentes articuladores do movimento empresarial capixaba, Luiz Wagner Chieppe foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Ele assume o posto hoje ocupado por Alexandre Theodoro.

Diretoria 2022/2025

  • Presidente - Nailson Dalla Bernadina (Diretor-Executivo do Sicoob/ES)
  • Diretor de Gestão - Rimaldo Barbosa de Sá Júnior (CEO da Beta Rede)
  • Diretor Institucional - Gabriel Martins Feitosa (Sócio fundador da EMEG Consultoria)
  • Diretor Institucional - Fernando Peixoto Saliba (Diretor-Geral EDP Distribuição ES)
  • Diretor Institucional - Rodrigo de Oliveira Gama (Gerente-Geral de Pessoas, Saúde e Segurança da ArcelorMittal Tubarão)
  • Diretor Institucional - Rodrigo Saba Ruggiero (Diretor de Pelotização da Vale)
  • Diretor Institucional - Sérgio Golçalves Mileipe (Diretor de Operações da Samarco)

Veja Também

Inovação vai passar a fazer parte do Planejamento Estratégico do ES

O que o PIB do ES vai apresentar aos candidatos a governador do Estado

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Findes ES em Ação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados