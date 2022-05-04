O que o PIB do ES vai apresentar aos candidatos a governador do Estado

Representantes do PIB capixaba querem projetos robustos de educação dos candidatos no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio a uma polarização que só faz crescer, o ES em Ação manterá a tradição e vai se sentar com todos os candidatos ao Palácio Anchieta (os que aceitarem o convite, claro) e colocar suas prioridades na mesa. O movimento empresarial é apartidário e surgiu no início da década retrasada com o objetivo de ajudar a tirar o Estado do Espírito Santo do caos político e econômico.

A estrutura do Projeto Diretrizes já foi aprovada pelo comando do ES em Ação e será apresentada aos candidatos. Os representantes do PIB capixaba querem projetos robustos de educação (manutenção, ampliação e qualificação das escolas de tempo integral puxam a fila), desenvolvimento econômico e reforma administrativa.

Se engana quem pensa que a reforma administrativa passa por uma PEC (proposta de emenda constitucional) que precisaria passar pela Assembleia Legislativa e, claro, enfrentar uma cipoal de dificuldades trazidas por interesses corporativos. A ideia é apresentar propostas para fazer evoluir o chamado governo digital, cortando papelada, agilizando processos, reduzindo a burocracia e, consequentemente, melhorando a entrega para a sociedade. Bons exemplos não faltam mundo afora.