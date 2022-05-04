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Eleições 2022

O que o PIB do ES vai apresentar aos candidatos a governador do Estado

A despeito da polarização, ES em Ação vai convidar os candidatos mais bem colocados nas pesquisas e apresentar suas propostas para o Estado

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

04 mai 2022 às 02:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Palácio Anchieta
Representantes do PIB capixaba querem projetos robustos de educação dos candidatos no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio a uma polarização que só faz crescer, o ES em Ação manterá a tradição e vai se sentar com todos os candidatos ao Palácio Anchieta (os que aceitarem o convite, claro) e colocar suas prioridades na mesa. O movimento empresarial é apartidário e surgiu no início da década retrasada com o objetivo de ajudar a tirar o Estado do Espírito Santo do caos político e econômico.
A estrutura do Projeto Diretrizes já foi aprovada pelo comando do ES em Ação e será apresentada aos candidatos. Os representantes do PIB capixaba querem projetos robustos de educação (manutenção, ampliação e qualificação das escolas de tempo integral puxam a fila), desenvolvimento econômico e reforma administrativa.
Se engana quem pensa que a reforma administrativa passa por uma PEC (proposta de emenda constitucional) que precisaria passar pela Assembleia Legislativa e, claro, enfrentar uma cipoal de dificuldades trazidas por interesses corporativos. A ideia é apresentar propostas para fazer evoluir o chamado governo digital, cortando papelada, agilizando processos, reduzindo a burocracia e, consequentemente, melhorando a entrega para a sociedade. Bons exemplos não faltam mundo afora.
Enfrentar o debate eleitoral será o primeiro desafio do novo presidente do ES em Ação, que ainda não foi escolhido. Fábio Brasileiro, atual presidente, fica até o final de julho. Não existe reeleição por lá.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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