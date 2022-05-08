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Estratégico

Inovação vai passar a fazer parte do Planejamento Estratégico do ES

ES em Ação e governo do Estado discutem o melhor modelo. É certo que o novo plano vai ser mais flexível e mais aberto ao mundo digital

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 16:00

Públicado em 

08 mai 2022 às 16:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Tecnologia
Crédito: Carlos Alberto
Plano de Desenvolvimento Espírito Santo, planejamento de longo prazo para o Estado feito numa parceria entre governo estadual e movimento empresarial, vai mudar. O olhar estratégico - o primeiro documento, de 2006, olhava para o ano de 2025 e o segundo, entregue em 2013, para 2030 - segue como objetivo central, mas a metodologia vai mudar.
"O olhar para frente foi feito, mas temos uma dificuldade de acompanhar e atualizar, ainda mais num mundo que muda cada vez mais rápido. A proposta é fazer o Mais 20, olhar 20 anos para frente e fazer uma atualização anual", explica Fábio Brasileiro, presidente do ES em Ação. "Todo ano iremos incorporar ou retirar alguma coisa, inclusive indicadores. Vai ser muito mais vivo e dinâmico". A ideia é incluir, por exemplo, indicadores de inovação e de digitalização da gestão pública.
O projeto do novo planejamento estratégico, que atrasou por conta da pandemia, já está desenhado e foi entregue para a Secretaria de Estado de Planejamento. O martelo final será batido depois das eleições.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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