Inovação vai passar a fazer parte do Planejamento Estratégico do ES

O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo
, planejamento de longo prazo para o Estado feito numa parceria entre governo estadual e movimento empresarial, vai mudar. O olhar estratégico - o primeiro documento, de 2006, olhava para o ano de 2025 e o segundo, entregue em 2013, para 2030 - segue como objetivo central, mas a metodologia vai mudar.
"O olhar para frente foi feito, mas temos uma dificuldade de acompanhar e atualizar, ainda mais num mundo que muda cada vez mais rápido. A proposta é fazer o Mais 20, olhar 20 anos para frente e fazer uma atualização anual", explica Fábio Brasileiro, presidente do ES em Ação. "Todo ano iremos incorporar ou retirar alguma coisa, inclusive indicadores. Vai ser muito mais vivo e dinâmico". A ideia é incluir, por exemplo, indicadores de inovação e de digitalização da gestão pública.
O projeto do novo planejamento estratégico, que atrasou por conta da pandemia, já está desenhado e foi entregue para a Secretaria de Estado de Planejamento. O martelo final será batido depois das eleições.