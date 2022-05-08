Inovação vai passar a fazer parte do Planejamento Estratégico do ES

"O olhar para frente foi feito, mas temos uma dificuldade de acompanhar e atualizar, ainda mais num mundo que muda cada vez mais rápido. A proposta é fazer o Mais 20, olhar 20 anos para frente e fazer uma atualização anual", explica Fábio Brasileiro, presidente do ES em Ação. "Todo ano iremos incorporar ou retirar alguma coisa, inclusive indicadores. Vai ser muito mais vivo e dinâmico". A ideia é incluir, por exemplo, indicadores de inovação e de digitalização da gestão pública.