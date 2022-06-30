Suzano anuncia investimento de R$ 600 milhões em Aracruz

A Suzano, maior companhia de celulose do país,
vai construir uma fábrica de papel tissue (fabricado a partir de fibras que, em sua composição final, apresenta folhas de baixa gramatura e estrutura maleável e macia) em Aracruz. O investimento é de R$ 600 milhões e as obras devem durar dois anos.
Depois de pronta a unidade, a companhia passará a fabricar papel higiênico e papel toalha no Norte do Espírito Santo, produtos de alto valor agregado. Serão 60 mil toneladas por ano. O Conselho de Administração da companhia ainda vai chancelar a decisão. A Suzano pretende realizar o investimento utilizando o saldo de créditos de ICMS que possui no Estado.
Durante as obras serão gerados 300 postos de trabalho. Na operação, serão 200 empregos. Mais detalhes sobre o empreendimento serão dados em coletiva à imprensa marcada para às 15h30 desta quinta-feira no Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande e Walter Schalka, presidente da Suzano, participarão.