Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Suzano anuncia investimento de R$ 600 milhões em Aracruz

Maior fabricante de celulose do país soltou fato relevante comunicando intenção de aporte no Norte do Espírito Santo

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 10:41

Públicado em 

30 jun 2022 às 10:41
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
A Suzano, maior companhia de celulose do país, vai construir uma fábrica de papel tissue (fabricado a partir de fibras que, em sua composição final, apresenta folhas de baixa gramatura e estrutura maleável e macia) em Aracruz. O investimento é de R$ 600 milhões e as obras devem durar dois anos.
Depois de pronta a unidade, a companhia passará a fabricar papel higiênico e papel toalha no Norte do Espírito Santo, produtos de alto valor agregado. Serão 60 mil toneladas por ano. O Conselho de Administração da companhia ainda vai chancelar a decisão. A Suzano pretende realizar o investimento utilizando o saldo de créditos de ICMS que possui no Estado.
Durante as obras serão gerados 300 postos de trabalho. Na operação, serão 200 empregos. Mais detalhes sobre o empreendimento serão dados em coletiva à imprensa marcada para às 15h30 desta quinta-feira no Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande e Walter Schalka, presidente da Suzano, participarão.

Veja Também

Finanças municipais no ES: mais receita, menos gastos e caixa fortalecido

Ferrovia, 262, 101... Gargalos do ES chegam aos presidenciáveis

Fecomércio vai construir nova sede em Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Suzano Papel e Celulose ES Norte Portocel - Suzano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados