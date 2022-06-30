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Espírito Santo

Finanças municipais no ES: mais receita, menos gastos e caixa fortalecido

Receita do conjunto das cidades do Estado avançou quase 5%, alcançando R$ 16,2 bilhões. As despesas encolheram mais de 3%

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

30 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - poupar - investir - es
Crédito: Carlos Alberto
O ano de 2021 foi, na média, bom para o caixa dos municípios do Espírito Santo. As receitas contabilizaram alta de 4,8% e alcançaram a cifra de R$ 16,251 bilhões, um acréscimo de R$ 744,8 milhões em relação a 2020, em valores corrigidos pelo IPCA. Enquanto isso, as despesas retrocederam 3,4% no mesmo período – os gastos com pessoal caíram 4%. A má notícia é que o corte nas despesas também foi empurrado pela redução dos investimentos municipais.
O avanço da vacinação contra a Covid-19, a redução gradual das restrições de funcionamento das atividades, a reedição do auxílio emergencial e a subida do preço do petróleo estão entre os fatores que contribuíram para que 2021 fosse um bom ano fiscal para os municípios capixabas.
Os dados e a análise estão na 28ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, que começa a circular nesta quinta-feira (30).

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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