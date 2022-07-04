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Negócios

Tommasi fecha a compra do Laboratório São Marcos

Em mais um passo para a expansão do negócio, Grupo Tommasi anuncia compra de mais um concorrente e amplia presença em Vila Velha

Públicado em 

04 jul 2022 às 15:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fachada do Laboratório Tommasi
Grupo Tommasi está investindo na compra de concorrentes Crédito:
O Grupo Tommasi fechou a compra do Laboratório São Marcos. A formalização do negócio foi feita nesta segunda-feira (04), não foram divulgados valores. Trata-se da segunda aquisição relevante da família Tommasi em 2022 - no começo do ano, o Labortel, muito forte no município da Serra, foi adquirido.  A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$ 1 milhão de exames ao faturamento anual do Tommasi.
O São Marcos, fundado em 1983 por Hortensio Mattos Júnior, tem uma presença importante no município de Vila Velha, com cinco unidades nos bairros mais ricos e também muito populosos da cidade - Itaparica, Centro e Praia da Costa. A transição, liderada por Bruno Tommasi e tocada por outros doze executivos do grupo, já está andando.
Para Bruno, diretor-executivo do grupo, a aquisição representa um passo importante. “No início do ano incorporamos a rede de laboratórios Labortel, que trouxe um volume de exames do setor público por meio de nove postos de coleta laboratorial próprios e a atuação nos 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha e Serra. Agora, estrategicamente escolhemos uma rede que atendesse aos principais planos de saúde do Estado”.
Este é mais um movimento relevante no mercado de saúde do Espírito Santo, que anda quente. No segmento de laboratórios, no ano passado, o Grupo Fleury, de São Paulo (que na semana passada anunciou a compra do Hermes Pardini), adquiriu os laboratórios Pretti e Bioclínico, dois dos principais concorrentes do Tommasi.
Fundado em 1962 por Henrique Tommasi, o Grupo Tommasi é formado por cinco empresas: Tommasi Laboratório, Tommasi Analítica, Tommasi Importação, Criobanco e e-DNA. Em março, o Laboratório Labortel foi incorporado ao negócio e, agora, o São Marcos. São 103 unidades de atendimento e 480 colaboradores. A empresa oferece mais de 4 mil tipos de testes clínicos e realiza 6 milhões de exames anualmente.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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