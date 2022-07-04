Tommasi fecha a compra do Laboratório São Marcos

Grupo Tommasi está investindo na compra de concorrentes Crédito:

O Grupo Tommasi fechou a compra do Laboratório São Marcos. A formalização do negócio foi feita nesta segunda-feira (04), não foram divulgados valores. Trata-se da segunda aquisição relevante da família Tommasi em 2022 - no começo do ano, o Labortel, muito forte no município da Serra, foi adquirido. A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$ 1 milhão de exames ao faturamento anual do Tommasi.

O São Marcos, fundado em 1983 por Hortensio Mattos Júnior, tem uma presença importante no município de Vila Velha, com cinco unidades nos bairros mais ricos e também muito populosos da cidade - Itaparica, Centro e Praia da Costa. A transição, liderada por Bruno Tommasi e tocada por outros doze executivos do grupo, já está andando.

Para Bruno, diretor-executivo do grupo, a aquisição representa um passo importante. “No início do ano incorporamos a rede de laboratórios Labortel, que trouxe um volume de exames do setor público por meio de nove postos de coleta laboratorial próprios e a atuação nos 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha e Serra. Agora, estrategicamente escolhemos uma rede que atendesse aos principais planos de saúde do Estado”.