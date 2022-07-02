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Inovação premiada

Destaque mundial: capixabas desenvolvem corte de rocha subaquático

Tecnologia permite retirada de obstáculos do fundo do mar com mais eficiência e respeito ao meio ambiente. Inovação recebeu prêmio internacional

Públicado em 

02 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Equipe da UMI SAN e do Porto Sudeste
Equipe da UMI SAN e do Porto Sudeste com o pedaço de rocha reirado do fundo do mar em Itaguaí, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/UMI SAN
A capixaba UMI SAN Hidrografia e Engenharia, empresa sediada em Vila Velha, desenvolveu um método mais eficiente e ambientalmente correto de derrocagem (retirada de obstáculos rochosos do fundo do mar): o corte subaquático de rocha usando fio diamantado. No final do mês passado, no Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ), foi concluída a primeira operação deste modelo. Feito o serviço, o canal passou de 19,5 metros para 20 m de profundidade.
A inovação tocada pela empresa capixaba é uma alternativa ao método atual, que usa explosivos e cápsulas expansivas. A técnica é pioneira no mundo e foi patenteada pela UMI SAN. O trabalho feito no Porto Sudeste foi acompanhado de perto pela Marinha, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Instituto Estadual do Ambiente do Rio e pela Praticagem. Todos os parâmetros ambientais e de segurança foram plenamente respeitados.
Por conta do projeto, o Porto Sudeste recebeu, na semana que passou, um prêmio internacional na categoria "Segurança e Eficiência" entregue pela International Harbour Masters Association, associação que reúne executivos de terminais portuários de todo o planeta.
Importante lembrarmos que justamente o trabalho de derrocagem foi apontado pelas autoridades da época como responsável pela demora de mais de 20 anos do aprofundamento do canal da Baía de Vitória de 10,6 m para 12,5 m, entregue no final da década passada. Explosivos foram largamente utilizados durante o período. Não foram poucas as vezes em que prédios do Centro de Vitória precisaram ser esvaziados. A empresa de Vila Velha parece ter encontrado a solução.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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