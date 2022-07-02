Destaque mundial: capixabas desenvolvem corte de rocha subaquático

Equipe da UMI SAN e do Porto Sudeste com o pedaço de rocha reirado do fundo do mar em Itaguaí, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/UMI SAN

A capixaba UMI SAN Hidrografia e Engenharia, empresa sediada em Vila Velha , desenvolveu um método mais eficiente e ambientalmente correto de derrocagem (retirada de obstáculos rochosos do fundo do mar): o corte subaquático de rocha usando fio diamantado. No final do mês passado, no Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ), foi concluída a primeira operação deste modelo. Feito o serviço, o canal passou de 19,5 metros para 20 m de profundidade.

A inovação tocada pela empresa capixaba é uma alternativa ao método atual, que usa explosivos e cápsulas expansivas. A técnica é pioneira no mundo e foi patenteada pela UMI SAN. O trabalho feito no Porto Sudeste foi acompanhado de perto pela Marinha, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Instituto Estadual do Ambiente do Rio e pela Praticagem. Todos os parâmetros ambientais e de segurança foram plenamente respeitados.

Por conta do projeto, o Porto Sudeste recebeu, na semana que passou, um prêmio internacional na categoria "Segurança e Eficiência" entregue pela International Harbour Masters Association, associação que reúne executivos de terminais portuários de todo o planeta.