Fundo Soberano: conheça as primeiras startups a receberem dinheiro

Takeat, Converta e Actiz são as primeiras startups a receberem aportes do Fundo de Investimentos em Participações (Funses 01), bancado com recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Os nomes ainda não foram divulgados oficialmente, o que deve acontecer ainda nesta segunda-feira (04).
Estas são empresas de menor porte, receberão, na média, R$ 500 mil cada. Elas vão passar por um programa de aceleração (trabalho que visa dar apoio aos empreendedores para que consigam desenvolver todo o potencial da empresa). O programa começou na última quinta-feira (30) e é coordenado por TM3 Capital, gestora do Funses, e ACE Startups, empresa especializada em aceleração de startups.
Ainda esta semana devem sair os nomes das primeiras três empresas a receberem investimento direto do fundo, esses de maior porte, sem a necessidade de aceleração. Os aportes do Fundo Soberano ficaram entre R$ 2 milhões e R$ 11 milhões, somando R$ 20 milhões. Investidores privados colocaram mais R$ 17,5 milhões.
O trabalho de garimpagem de startups continua. Mais de 600 enviaram projetos e foram analisadas até agora. O Funses recebeu R$ 250 milhões do Fundo Soberano para injetar em empresas inovadoras. Podem pleitear recursos empreendedores do Estado ou que topem vir para cá.