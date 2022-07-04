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Tecnologia

Fundo Soberano: conheça as primeiras startups a receberem dinheiro

As três empresas escolhidas receberam aportes médios de R$ 500 mil e iniciaram o programa de aceleração na semana passada

Públicado em 

04 jul 2022 às 06:18
Abdo Filho

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Abdo Filho

Tecnologia
Empresas vão passar por um programa de aceleração Crédito: Carlos Alberto
Takeat, Converta e Actiz são as primeiras startups a receberem aportes do Fundo de Investimentos em Participações (Funses 01), bancado com recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Os nomes ainda não foram divulgados oficialmente, o que deve acontecer ainda nesta segunda-feira (04).
Estas são empresas de menor porte, receberão, na média, R$ 500 mil cada. Elas vão passar por um programa de aceleração (trabalho que visa dar apoio aos empreendedores para que consigam desenvolver todo o potencial da empresa). O programa começou na última quinta-feira (30) e é coordenado por TM3 Capital, gestora do Funses, e ACE Startups, empresa especializada em aceleração de startups.
Ainda esta semana devem sair os nomes das primeiras três empresas a receberem investimento direto do fundo, esses de maior porte, sem a necessidade de aceleração. Os aportes do Fundo Soberano ficaram entre R$ 2 milhões e R$ 11 milhões, somando R$ 20 milhões. Investidores privados colocaram mais R$ 17,5 milhões.
O trabalho de garimpagem de startups continua. Mais de 600 enviaram projetos e foram analisadas até agora. O Funses recebeu R$ 250 milhões do Fundo Soberano para injetar em empresas inovadoras. Podem pleitear recursos empreendedores do Estado ou que topem vir para cá.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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