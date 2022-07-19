Codesa: após privatização, procura por áreas de Vila Velha dispara

"A procura tem sido muito grande. Para se ter uma ideia, esses projetos todos demandam uma área que supera em uma vez meia o nosso espaço ocioso, que é de 1 milhão de m2. Claro que não é assim que um operador entra no porto, nem todos virão, mas dá uma noção boa do volume", explica Júlio Castiglioni, executivo que já presidiu a Codesa e hoje presta consultoria para a Quadra.

A maior procura é pelos espaços que ficam em Vila Velha. Há demanda para ampliar o que já é feito e também para prestar novos serviços. "Tudo está sendo analisado com muito cuidado, a intenção é dar mais eficiência e sinergia ao complexo. A demanda por Vila Velha está bastante forte. O dinamismo da gestão privada, com um modelo de negociação muito mais rápido, está atraindo os empreendedores. Há uma grande demanda reprimida, a liberdade para negociar vai ajudar muito", espera o executivo.