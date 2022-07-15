Capixaba que fundou ViaNuvem está atrás de novos negócios

Heitor Orletti, natural de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, fez um baita negócio em maio do ano passado: vendeu a startup
que ele fundou em 2017, com Fredy Evangelista, a ViaNuvem. A empresa, responsável por mais da metade do mercado de venda de carros novos online do país (um movimento de mais de R$ 20 bi mensais), foi comprada pela Unico - primeira IDTech do Brasil, oferecendo soluções de biometria facial e admissão digital.
Passado o período de transição e de silêncio (que terminou no último dia 8), Heitor, aos 35 anos, está rodando o país em busca de novos negócios. Na semana passada esteve em Vitória (ele mora em São Paulo) conversando com dez empreendedores. As próximas paradas serão em Ribeirão Preto e Florianópolis. Orletti quer algo que já esteja rodando (mesmo que no início, mas não do zero), que seja B2B (abreviação de business to business, expressão utilizada para empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas) e que tenha um bom produto, preferencialmente de base tecnológica.
"A intenção é levar nosso conhecimento para essa empresa, escalar o produto, crescer o negócio e vender. Mesma receita da ViaNuvem, mas sem pegar do zero. Gostamos muito do que vimos em Vitória e vamos seguir conversando. Em breve teremos novidades".
Orletti elogiou o ecossistema de inovação que está se desenvolvendo por aqui. "Vitória tem um horizonte sensacional, acho que vai ser a próxima Florianópolis. O local é maravilhoso para se viver e as iniciativas, tanto de governo como das empresas, são muito boas. Tudo para dar certo".