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Capixaba que fundou ViaNuvem está atrás de novos negócios

Heitor Orletti, natural de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, está rodando o país em busca de empresas de base tecnológica que possam crescer rapidamente

Públicado em 

15 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Heitor Orletti, empresário
Heitor Orletti vendeu a startup ViaNuvem no ano passado Crédito: Acervo Pessoal
Heitor Orletti, natural de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, fez um baita negócio em maio do ano passado: vendeu a startup que ele fundou em 2017, com Fredy Evangelista, a ViaNuvem. A empresa, responsável por mais da metade do mercado de venda de carros novos online do país (um movimento de mais de R$ 20 bi mensais), foi comprada pela Unico - primeira IDTech do Brasil, oferecendo soluções de biometria facial e admissão digital.
Passado o período de transição e de silêncio (que terminou no último dia 8), Heitor, aos 35 anos, está rodando o país em busca de novos negócios. Na semana passada esteve em Vitória (ele mora em São Paulo) conversando com dez empreendedores. As próximas paradas serão em Ribeirão Preto e Florianópolis. Orletti quer algo que já esteja rodando (mesmo que no início, mas não do zero), que seja B2B (abreviação de business to business, expressão utilizada para empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas) e que tenha um bom produto, preferencialmente de base tecnológica.
"A intenção é levar nosso conhecimento para essa empresa, escalar o produto, crescer o negócio e vender. Mesma receita da ViaNuvem, mas sem pegar do zero. Gostamos muito do que vimos em Vitória e vamos seguir conversando. Em breve teremos novidades".
Orletti elogiou o ecossistema de inovação que está se desenvolvendo por aqui. "Vitória tem um horizonte sensacional, acho que vai ser a próxima Florianópolis. O local é maravilhoso para se viver e as iniciativas, tanto de governo como das empresas, são muito boas. Tudo para dar certo".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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