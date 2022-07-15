Capixaba que fundou ViaNuvem está atrás de novos negócios

Passado o período de transição e de silêncio (que terminou no último dia 8), Heitor, aos 35 anos, está rodando o país em busca de novos negócios. Na semana passada esteve em Vitória (ele mora em São Paulo) conversando com dez empreendedores. As próximas paradas serão em Ribeirão Preto e Florianópolis. Orletti quer algo que já esteja rodando (mesmo que no início, mas não do zero), que seja B2B (abreviação de business to business, expressão utilizada para empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas) e que tenha um bom produto, preferencialmente de base tecnológica.