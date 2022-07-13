UVV investe em ensino a distância e startups para crescer

"É um investimento forte, afinal, temos que ter a estrutura tecnológica e uma plataforma de ensino bastante diferente da tradicional. Além disso, temos de buscar parceiros ou então construirmos os espaços para o ensino a distância como manda a regulamentação. Entramos um pouco depois, mas estamos vindo bem forte", afirmou o vice-reitor da UVV, Rafael Galvêas.

Outra aposta da instituição é o hub UVV Highline, na Enseada do Suá, que deve abrir as portas até setembro. A intenção é montar um ecossistema, acelerar empreendedores e, se for interessante, entrar de sócio nos negócios. "É importante para o nosso negócio de educação estar no ecossistema, cada vez mais forte aqui no Estado, e também para o nosso futuro. Estamos de olho em soluções que tenham a ver com educação, mas também em negócios fora da caixa", explicou Galvêas.