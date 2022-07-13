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Educação

UVV investe em ensino a distância e startups para crescer

De olho nas mudanças do mercado de ensino superior e no ecossistema de inovação que só faz crescer no ES, universidade está investindo

Públicado em 

13 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

UVV
Sede da Universidade Vila Velha, no bairro Boa Vista Crédito: UVV/Divulgação
A Universidade Vila Velha, que em 2024 completa 50 anos, entrou de cabeça no ensino a distância e no mundo da inovação para manter sua trajetória de crescimento. Hoje, a instituição possui 25 unidades de EaD, a meta é chegar ao final do ano com 100 unidades espalhadas por Espírito Santo, Norte do Rio, Leste de Minas e Sul da Bahia. Num prazo um pouco mais longo a intenção é chegar ao Brasil todo, partindo da região Sudeste.
"É um investimento forte, afinal, temos que ter a estrutura tecnológica e uma plataforma de ensino bastante diferente da tradicional. Além disso, temos de buscar parceiros ou então construirmos os espaços para o ensino a distância como manda a regulamentação. Entramos um pouco depois, mas estamos vindo bem forte", afirmou o vice-reitor da UVV, Rafael Galvêas.
Outra aposta da instituição é o hub UVV Highline, na Enseada do Suá, que deve abrir as portas até setembro. A intenção é montar um ecossistema, acelerar empreendedores e, se for interessante, entrar de sócio nos negócios. "É importante para o nosso negócio de educação estar no ecossistema, cada vez mais forte aqui no Estado, e também para o nosso futuro. Estamos de olho em soluções que tenham a ver com educação, mas também em negócios fora da caixa", explicou Galvêas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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