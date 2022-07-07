Inovação vai turbinar resultado da ArcelorMittal em US$ 21 milhões

Pátio de Beneficiamento de coprodutos da ArcelorMittal Crédito: Gabriel Lordello/ArcelorMittal/Divulgação

Lançado em 2019, o iNO.VC, laboratório de inovação do segmento de aços planos da ArcelorMittal no Brasil, já começa a apresentar resultados concretos. Sediado em Tubarão, o programa incrementou o resultado da companhia em US$ 12 milhões (R$ 64,8 milhões na cotação de ontem) no ano passado e deve alcançar US$ 21 milhões (R$ 113,4 milhões) em 2022.

O iNO.VC é um laboratório de inovação que busca soluções conectadas ao negócio da ArcelorMittal, maior siderúrgica do Brasil e líder mundial na área. Nos últimos dois anos vieram alternativas para saúde, segurança do trabalho, melhorias de processos e, principalmente, análise de dados. Todo esse mix reduziu custos e potencializou as receitas.