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Lucrativo

Inovação vai turbinar resultado da ArcelorMittal em US$ 21 milhões

Foco do conglomerado tem sido em melhorar processos de produção e de gestão, mas executivos já estão de olho na ampliação dos trabalhos

Públicado em 

07 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Novo sistema de despoeiramento no Pátio de Beneficiamento de coprodutos da ArcelorMittal. Investimento de R$ 51 milhões.
Pátio de Beneficiamento de coprodutos da ArcelorMittal Crédito: Gabriel Lordello/ArcelorMittal/Divulgação
Lançado em 2019, o iNO.VC, laboratório de inovação do segmento de aços planos da ArcelorMittal no Brasil, já começa a apresentar resultados concretos. Sediado em Tubarão, o programa incrementou o resultado da companhia em US$ 12 milhões (R$ 64,8 milhões na cotação de ontem) no ano passado e deve alcançar US$ 21 milhões (R$ 113,4 milhões) em 2022.
O iNO.VC é um laboratório de inovação que busca soluções conectadas ao negócio da ArcelorMittal, maior siderúrgica do Brasil e líder mundial na área. Nos últimos dois anos vieram alternativas para saúde, segurança do trabalho, melhorias de processos e, principalmente, análise de dados. Todo esse mix reduziu custos e potencializou as receitas.
O laboratório da ArcelorMittal é bastante conectado ao negócio, mas possui parcerias com hubs como Base27 e FindesLab. A estratégia do conglomerado passa por estar perto do mundo das startups, incorporando-as ao negócio, se for o caso.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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