Educação

Leonardo Da Vinci: novos donos vêm a Vitória e preparam investimentos

Graeme Crawford, presidente do grupo inglês Inspired Education, passou a quarta-feira em Vitória e saiu bastante satisfeito com o que viu

Públicado em 

06 jul 2022 às 17:37
Abdo Filho

Colunista

Colégio Leonardo Da Vinci em Vitória
Colégio Leonardo Da Vinci, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Graeme Crawford, presidente do grupo inglês Inspired Education, proprietário do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, passou a quarta-feira (06) em Vitória conhecendo os gestores, os professores e a estrutura do colégio. Dona de 90 escolas em todo o mundo, a companhia sediada em Londres comprou a rede de escolas Eleva, da qual o Leonardo fazia parte, em maio deste ano. O executivo saiu daqui muito bem impressionado e prometendo investimentos.
"Fiquei muito satisfeito com a estrutura pedagógica, esportiva, com a parte artística e com as pessoas. É um espaço de excelência, que é onde atuamos, com uma estrutura fantástica. Já estamos olhando para o currículo e analisando onde podemos investir para melhorar e adicionar valor".
Questionado sobre expansão, o executivo sul-africano afirmou que está no planejamento da Inspired ampliar as instalações do colégio em Santa Lúcia. "Trata-se de uma marca muito forte e temos um espaço para crescimento aqui mesmo onde estamos instalados. Está no planejamento".
Ciente de que o controle acionário da escola passou por algumas mudanças nos últimos anos, Graeme Crawford procurou tranquilizar os pais de alunos. "Somos um grupo estável e harmonioso. Fundei mais de 20 escolas, todas com relações muito parecidas com as que norteiam o Leonardo Da Vinci. Fiquem muito tranquilos".
Fundado em 1990 pelos professores Maria Helena e José Antônio Pignaton, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci foi vendido por seus fundadores, em abril de 2018, para o conglomerado de educação Kroton, que no ano seguinte passou a se chamar Cogna. Em fevereiro de 2021, a Eleva Educação, grupo brasileiro focado em educação básica, comprou a parte da Cogna onde estava o Leonardo. Em maio deste ano, o Grupo Eleva foi comprado pela inglesa Inspired Education, que hoje são os proprietários do colégio. 
Lorena Rassele Croce (coordenadora Leonardo Da Vinci), Mário Broetto (diretor do Leonardo Da Vinci), Graeme Crawford (presidente da Inspired) e Marcio Cohen (CEO Americas da Inspired) Crédito: Divulgação/Leonardo Da Vinci

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

