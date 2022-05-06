Educação

Gigante internacional compra grupo dono do colégio Leonardo da Vinci

A rede de escolas Eleva, da qual a instituição fazia parte desde fevereiro de 2021, foi vendida ao grupo Inspired Education, que tem sede em Londres, na Inglaterra; saiba mais

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 13:50

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 mai 2022 às 13:50
O Centro Educacional Leonardo da Vinci, localizado em Santa Lúcia, em Vitória, agora tem um dono internacional. A rede de escolas Eleva, da qual a instituição fazia parte desde fevereiro de 2021, foi vendida ao grupo Inspired Education, que tem sede em Londres, na Inglaterra, e conta com unidades de ensino em 20 países.
A transação foi divulgada pelo jornal O Globo. Além da Leonardo Da Vinci, a parte vendida inclui as escolas Eleva (com quatro unidades no Rio de Janeiro, em Brasília e em Recife); Os Batutinhas (RJ); Gurilândia (BA); e Land School (BA).
Colégio Leonardo Da Vinci em Vitória
Colégio Leonardo Da Vinci em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Em comunicado enviado aos pais de alunos, o Centro Educacional Leonardo da Vinci confirmou a mudança de mantenedora. “Na prática, a Da Vinci não faz mais parte do Grupo Eleva Educação e é, agora, totalmente parte do Inspired Education Group.”
A transação, segundo a instituição, foi justificada pela “conclusão de que o melhor caminho para preparar nossos alunos e educadores para o futuro é fazer parte de um ecossistema internacional de escolas de excelência.”

E complementou: “Esse movimento garante que as características que fazem o Da Vinci especial sejam mantidas e fortalecidas, enquanto oferece aos nossos estudantes novas e estimulantes oportunidades para desenvolvimento acadêmico e pessoal”, diz o texto.
Algumas dessas oportunidades futuras foram esclarecidas pelo fundador e CEO do Inspired, Nadim M. Nsouli, que se disse impressionado com os feitos da instituição.
“Estamos animados por oferecer aos alunos Da Vinci oportunidades enriquecedoras de programas de intercâmbio internacionais, eventos de esportes e atividades de artes performáticas, enquanto eles formam conexões especiais e significativas com outros alunos das escolas Inspired pelo mundo. Nós esperamos ansiosamente trabalhar com essa comunidade vibrante de estudantes, educadores e famílias para garantir a excelência contínua em cada aspecto da experiência no Da Vinci.”
Gigante internacional compra grupo dono do colégio Leonardo da Vinci

