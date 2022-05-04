Magazine Luiza abre centro de distribuição no ES  com investimento de R$ 2 milhões

Magalu agora totaliza 26 centros de distribuições localizados em diferentes regiões do País Crédito: Magazine Luiza/Divulgação

Tradicional plataforma digital de varejo multicanal no mercado brasileiro, a Magazine Luiza, também conhecida como Magalu, vai se fazer presente fisicamente no Espírito Santo . A empresa anunciou que vai dar início às atividades de seu Centro de Distribuição, no município de Viana

O investimento inicial é de R$ 2 milhões e estima a geração de 30 empregos e mais 15 postos de trabalho diretos adicionais. A Magalu agora totaliza 26 centros de distribuições localizados em diferentes regiões do País. A logística conta com a Malha Luiza, a Logbee e a GFL, compondo um total de cerca de 8.200 motoristas, proporcionando aos clientes a entrega mais rápida do Brasil.

A Magazine Luiza opera 1.481 lojas físicas, distribuídas por mais de 830 cidades em 21 estados. A empresa vem rapidamente se transformando em centros avançados de distribuição dos produtos da empresa e de sellers, vendidos on-line. A empresa chega ao Estado contemplada pelo Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES).

O Compete-ES é um incentivo fiscal que apoia as empresas a ampliar seus investimentos por meio da expansão de seus projetos, de maneira sustentável, além da modernização de maquinário e aquisição de equipamentos industriais, bem como a ampliação de investimentos no Estado, criando mais oportunidades de empregos para os capixabas.

O governador do Estado, Renato Casagrande, afirmou que o anúncio da empresa é bem-vindo e demonstra que o mercado está atento ao potencial do Espírito Santo para atrair investimentos.

"O Espírito Santo tem um bom ambiente que atrai empresas. Seja com incentivos do Governo, seja com uma gestão fiscal sólida, com harmonia entre os poderes e investimentos, além da criação do Fundo Soberano. Temos trabalhado para atrair empreendimentos para que possamos gerar cada vez mais oportunidades aos capixabas. A vinda da Magalu mostra o potencial logístico que o Espírito Santo possui. Com investimentos recordes em infraestrutura, queremos ser um Estado cada vez mais atrativo”, comentou.

Para o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, a política fiscal e a transparência na forma em que são conduzidos os incentivos fiscais no Estado tornam o ambiente seguro para investimentos.

“O Estado do Espírito Santo tem se destacado no restante do País e diversas empresas têm escolhido o território capixaba para expandir seus negócios. Isto é resultado de uma gestão comprometida com o desenvolvimento e a geração de oportunidades para os capixabas”, disse Pessanha.