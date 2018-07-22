Morre Pignaton, o professor de uma geração de capixabas

José Antônio Pignaton, ex-diretor-geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo / AG

Morreu neste domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações dão conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Mas a causa da morte ainda é investigada.

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato a família, que confirmou a perda. De acordo com um cunhado de Pignaton, Victor Humberto Biasutti, ele estava de férias com a esposa, Maria Helena, aproveitando o recesso escolar quando passou mal em um restaurante e caiu no chão. Chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o cunhado, a saúde do professor estava em dia. Ele não tinha nenhum sintoma.

CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.

- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.

- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.

- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.