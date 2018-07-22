Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Pignaton, o professor de uma geração de capixabas

José Antônio Pignaton faleceu neste domingo (22), na Suíça

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 15:51
José Antônio Pignaton, ex-diretor-geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo / AG
Morreu neste domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações dão conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Mas a causa da morte ainda é investigada.
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato a família, que confirmou a perda. De acordo com um cunhado de Pignaton, Victor Humberto Biasutti, ele estava de férias com a esposa, Maria Helena, aproveitando o recesso escolar quando passou mal em um restaurante e caiu no chão. Chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o cunhado, a saúde do professor estava em dia. Ele não tinha nenhum sintoma. 
Pignaton era muito querido pelos alunos e foi dono do Centro Educacional Leonardo da Vinci, vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Atualmente, ele continuava como diretor do Leonardo.
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI
- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.
- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.
- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.
- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.
- A estrutura da escola conta com um teatro, um anfiteatro, dois auditórios, sete quadras esportivas, duas piscinas e uma praça de convivência com 3 mil metros quadrados, além de três refeitórios, bibliotecas e laboratórios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados