Morre Pignaton, o professor de uma geração de capixabas

Morreu neste domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações dão conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Mas a causa da morte ainda é investigada.
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato a família, que confirmou a perda. De acordo com um cunhado de Pignaton, Victor Humberto Biasutti, ele estava de férias com a esposa, Maria Helena, aproveitando o recesso escolar quando passou mal em um restaurante e caiu no chão. Chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o cunhado, a saúde do professor estava em dia. Ele não tinha nenhum sintoma.
Pignaton era muito querido pelos alunos e foi dono do Centro Educacional Leonardo da Vinci, vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Atualmente, ele continuava como diretor do Leonardo.
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI
- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.
- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.
- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.
- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.
- A estrutura da escola conta com um teatro, um anfiteatro, dois auditórios, sete quadras esportivas, duas piscinas e uma praça de convivência com 3 mil metros quadrados, além de três refeitórios, bibliotecas e laboratórios.