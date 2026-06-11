Mais de 1.100 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 1.105 vagas em cursos técnicos de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) do Espírito Santo.





As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de João Neiva (235), Vargem Alta (105), Castelo (250) e Vila Velha (515), em áreas como saúde, tecnologia, administração, comunicação, moda e gastronomia.





A seleção é abertas a candidatos que já tenham concluído o ensino médio regular, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) ou obtido certificação por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), além de concluintes da Educação Profissional integrada ao ensino médio, em qualquer rede de ensino.