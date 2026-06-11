Mais de 1.100 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 1.105 vagas em cursos técnicos de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) do Espírito Santo.
As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de João Neiva (235), Vargem Alta (105), Castelo (250) e Vila Velha (515), em áreas como saúde, tecnologia, administração, comunicação, moda e gastronomia.
A seleção é abertas a candidatos que já tenham concluído o ensino médio regular, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) ou obtido certificação por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), além de concluintes da Educação Profissional integrada ao ensino médio, em qualquer rede de ensino.
Também podem concorrer às vagas estudantes que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular ou a 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que apresentem a Declaração de Compatibilidade de Horário no ato da matrícula. No caso dos candidatos oriundos do CEEJA ou do Encceja, a certificação deverá estar concluída.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do próximo dia 28 de junho, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.
A seleção será feita com base nas médias finais das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática constantes no histórico escolar, sem a necessidade de prova.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho, a partir das 16 horas. A matrícula dos classificados ocorre de 2 a 6 de julho, enquanto que dos suplentes de 7 a 10 de julho de 2026.
As aulas vão começar em 22 de julho e ocorrerão nos turnos matutino, vespertino e noturno, com cargas horárias que variam entre 800 e 1.600 horas. A duração das qualificações será de um a dois anos. Do total de vagas ofertadas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), em conformidade com a legislação vigente.
Confira as vagas
CEET Talmo Luiz Silva
Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
Cursos:
Automação Industrial (50)
Enfermagem (40)
Estética (20)
Logística (25)
Mecânica (50)
Segurança do Trabalho (50)
CEET Giuseppe Altoé
Endereço: Rua Principal, S/Nº, Boa Esperança, Vargem Alta
Cursos:
Administração (30)
Informática (25)
Multimídia (50)
CEET Emílio Nemer
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo.
Cursos:
Administração (60)
Contabilidade (30)
Enfermagem (40)
Internet das Coisas - IOT (60)
Segurança do Trabalho (60)
CEET Vasco Coutinho
Endereço: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.
Cursos:
Administração (90)
Desenvolvimento de Jogos Digitais (40)
Estética (20)
Gastronomia (20)
Informática (30)
Logística (60)
Modelagem do Vestuário (75)
Multimídia (25)
Organização de Eventos (50)
Produção de Moda (25)
Rádio e Televisão (30)
Redes de Computadores (50)