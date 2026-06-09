ES tem 12 mil vagas abertas em cursos on-line exclusivo para mulheres

Já estão abertas as inscrições para as 12 mil vagas em cursos profissionalizantes on-line gratuitos. As oportunidades são exclusivas para mulheres e oferecidas pelo programa Qualificar ES. São 12 opções de qualificação.
Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completos até a data de início do curso, ser do gênero feminino, ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática.
As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho, no site do Qualificar ES.
As interessadas deverão realizar o cadastro e a inscrição na plataforma de inscrições da Secti. Cada candidata poderá se inscrever em até dois cursos distintos utilizando o mesmo CPF e endereço de e-mail.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, a iniciativa integra as ações do Governo do Estado voltadas à promoção da autonomia das mulheres por meio da educação e da qualificação profissional. Além disso, a ação busca fortalecer a empregabilidade, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, ressalta que investir na qualificação feminina é uma estratégia que gera impactos sociais e econômicos duradouros.
“A formação profissional tem um papel fundamental na construção da autonomia feminina. Investir em qualificação é criar condições para que mais mulheres possam ocupar novos espaços, empreender e acessar melhores oportunidades de trabalho”, destaca.
Confira os cursos
Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas
Agente Comunitário de Saúde
Alfabetização e Letramento
Atendimento Educacional Especializado
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Creche
Cuidador de Idosos
Cuidador Infantil
Informática Avançada
Informática Básica
Secretaria Escolar
Segurança do Trabalho