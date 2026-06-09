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Qualificação

ES tem 12 mil vagas abertas em cursos on-line exclusivo para mulheres

São 12 opções de qualificação; prazo para se inscrever vai até 18 de junho

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 15:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2026 às 15:01
Mulheres podem se qualificar sem sair de casa
Mulheres podem se qualificar sem sair de casa Magnefic

Já estão abertas as inscrições para as 12 mil vagas em cursos profissionalizantes on-line gratuitos. As oportunidades são exclusivas para mulheres e oferecidas pelo programa Qualificar ES. São 12 opções de qualificação. 


Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completos até a data de início do curso, ser do gênero feminino, ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática. 


As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho, no site do Qualificar ES

As interessadas deverão realizar o cadastro e a inscrição na plataforma de inscrições da Secti. Cada candidata poderá se inscrever em até dois cursos distintos utilizando o mesmo CPF e endereço de e-mail.


De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, a iniciativa integra as ações do Governo do Estado voltadas à promoção da autonomia das mulheres por meio da educação e da qualificação profissional. Além disso, a ação busca fortalecer a empregabilidade, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda. 


O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, ressalta que investir na qualificação feminina é uma estratégia que gera impactos sociais e econômicos duradouros. 

“A formação profissional tem um papel fundamental na construção da autonomia feminina. Investir em qualificação é criar condições para que mais mulheres possam ocupar novos espaços, empreender e acessar melhores oportunidades de trabalho”, destaca.

Confira os cursos

  • Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas

  • Agente Comunitário de Saúde

  • Alfabetização e Letramento

  • Atendimento Educacional Especializado

  • Auxiliar Administrativo

  • Auxiliar de Creche

  • Cuidador de Idosos

  • Cuidador Infantil

  • Informática Avançada

  • Informática Básica

  • Secretaria Escolar

  • Segurança do Trabalho

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