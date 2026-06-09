ES tem 12 mil vagas abertas em cursos on-line exclusivo para mulheres

Já estão abertas as inscrições para as 12 mil vagas em cursos profissionalizantes on-line gratuitos. As oportunidades são exclusivas para mulheres e oferecidas pelo programa Qualificar ES. São 12 opções de qualificação.



Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completos até a data de início do curso, ser do gênero feminino, ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática.



As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho, no site do Qualificar ES.