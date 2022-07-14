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Tecnologia

Fundo Soberano do ES assina contrato com as 5 primeiras startups

Fundo criado pelo Estado com recursos dos royalties vai colocar R$ 19 milhões nas primeiras empresas escolhidas. Ao todo, serão investidos R$ 250 milhões

Públicado em 

14 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

Dinheiro - tempo
Crédito: Carlos Alberto
Saíram os nomes de todas as empresas que receberão a primeira injeção de recursos por parte do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Aevo (R$ 11 milhões), W.Dental (R$ 6,7 milhões), Takeat (R$ 400 mil), Converta (R$ 300 mil) e Actiz (R$ 600 mil) terão, por meio do Fundo de Investimentos em Participações (Funses 01), R$ 19 milhões ao todo. Os contratos serão assinados na manhã desta quinta-feira em cerimônia no Palácio Anchieta com a presença dos empreendedores e do governador Renato Casagrande.
"É um dia que considero histórico. Estamos usando recursos de receita corrente para alavancarmos o desenvolvimento do Estado lá na frente, das futuras gerações, de quando o petróleo não tiver a mesma relevância de hoje. Esta primeira leva de parcerias, com empresas de base tecnológica, mostra o que queremos para a economia do Estado: valor agregado, inovação e diversificação. O Fundo Soberano vai atuar como instrumento para o desenvolvimento e para a diversificação da economia do Espírito Santo", afirmou Casagrande à coluna.
Mais de 600 projetos foram analisados nos últimos meses por TM3 Capital, gestora privada responsável pelo Funses, e ACE Startups, empresa de São Paulo especializada em garimpar startups. A partir de agora os aportes deverão ser feitos com mais frequência. O Funses, que foi concebido pelo Bandes, tem R$ 250 milhões para colocar em empresas do Espírito Santo ou que pretendam se instalar por aqui. O Estado, via Funses, vira sócio das empresas por um tempo determinado (máximo de dez anos). Todos os recursos são do Fundo Soberano (poupança criada pelo Estado a partir da arrecadação de royalties).
Aevo (startup de Vitória proprietária de uma plataforma de inovação) e W.Dental (odontotech do Rio de Janeiro que visa baratear o acesso a planos odontológicos) são empresas de maior porte, por isso receberão mais recursos e não precisarão ser aceleradas (trabalho que visa dar apoio aos empreendedores para que consigam desenvolver todo o seu potencial). Takeat, Converta e Actiz estão dentro do programa de aceleração desde o final do mês passado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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