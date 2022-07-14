Fundo Soberano do ES assina contrato com as 5 primeiras startups

"É um dia que considero histórico. Estamos usando recursos de receita corrente para alavancarmos o desenvolvimento do Estado lá na frente, das futuras gerações, de quando o petróleo não tiver a mesma relevância de hoje. Esta primeira leva de parcerias, com empresas de base tecnológica, mostra o que queremos para a economia do Estado: valor agregado, inovação e diversificação. O Fundo Soberano vai atuar como instrumento para o desenvolvimento e para a diversificação da economia do Espírito Santo", afirmou Casagrande à coluna.