Fundo Soberano do ES assina contrato com as 5 primeiras startups

Saíram os nomes de todas as empresas que receberão a primeira injeção de recursos por parte do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo
. Aevo (R$ 11 milhões), W.Dental (R$ 6,7 milhões), Takeat (R$ 400 mil), Converta (R$ 300 mil) e Actiz (R$ 600 mil) terão, por meio do Fundo de Investimentos em Participações (Funses 01), R$ 19 milhões ao todo. Os contratos serão assinados na manhã desta quinta-feira em cerimônia no Palácio Anchieta com a presença dos empreendedores e do governador Renato Casagrande.
"É um dia que considero histórico. Estamos usando recursos de receita corrente para alavancarmos o desenvolvimento do Estado lá na frente, das futuras gerações, de quando o petróleo não tiver a mesma relevância de hoje. Esta primeira leva de parcerias, com empresas de base tecnológica, mostra o que queremos para a economia do Estado: valor agregado, inovação e diversificação. O Fundo Soberano vai atuar como instrumento para o desenvolvimento e para a diversificação da economia do Espírito Santo", afirmou Casagrande à coluna.