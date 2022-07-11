Martelo batido: Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, bateu o martelo e o Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás. O governo capixaba possui 51% das ações da empresa, portanto, o controle.
A decisão estava madura, mas faltava a chancela do mandatário. A Vibra, antiga BR Distribuidora, é proprietária de outros 49%. A ES Gás foi avaliada em R$ 1,3 bilhão pelo BNDES, responsável por montar a modelagem da privatização.
Pode ser até um pouco mais. A expectativa do governo capixaba é valorizar sua fatia a partir da decisão de vender toda a sua participação na empresa, afinal, o comprador terá o controle das ações. O debate sobre qual percentual seria vendido pelo Estado teve algumas idas e vindas nas últimas semanas. Alguns assessores do governador defendiam a manutenção de uma quantidade mínima de ações para que o Estado tivesse assento no Conselho da empresa, que é estratégica para a economia capixaba. O governador optou por vender toda a participação.
No final de 2021, a Assembleia Legislativa deu seu ok para a privatização. A operação será feita na Bolsa de Valores de São Paulo
. A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termelétrico. São mais de 60 mil consumidores. Com mais capital privado e, consequentemente, mais investimentos, a expectativa do governo capixaba é que esse número de clientes avance bastante, melhorando a competitividade energética do Estado.