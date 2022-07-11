Martelo batido: Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

Pode ser até um pouco mais. A expectativa do governo capixaba é valorizar sua fatia a partir da decisão de vender toda a sua participação na empresa, afinal, o comprador terá o controle das ações. O debate sobre qual percentual seria vendido pelo Estado teve algumas idas e vindas nas últimas semanas. Alguns assessores do governador defendiam a manutenção de uma quantidade mínima de ações para que o Estado tivesse assento no Conselho da empresa, que é estratégica para a economia capixaba. O governador optou por vender toda a participação.