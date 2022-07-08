Empresa de 'cozinhas fantasma' do fundador da Wine só faz crescer

Prédio da Number 1 Chicken, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, está diversificando seus investimentos . São vários os novos negócios, mas entre os que ele deposita mais confiança está a ATW Delivery Brands, empresa que cria restaurantes digitais e é 100% focada no mercado de entregas. É o conceito dark kitchen (também conhecido como restaurante fantasma, é um estabelecimento que oferece apenas comida para viagem).

A sede da empresa, que em 2022 deve faturar R$ 225 milhões, fica em Jucutuquara, Vitória. No ano que vem, a expectativa é faturar R$ 450 milhões. "Somos uma franqueadora de dark kitchen. A ideia é que uma só cozinha consiga entregar produtos de cinco restaurantes diferentes, o processo foi todo pensado para ser integrado e otimizado. Está crescendo muito forte", explica Salume.

Além do Brasil, há franqueados no México e em Portugal. Nos próximos meses, mais de 100 novas cozinhas serão abertas. "Os restaurantes tradicionais têm custo elevado por conta do ponto, que precisa ser espaçoso e estar num bom lugar. No nosso caso, como somos 100% entrega, podemos estar em qualquer lugar. A otimização dos processos também ajuda bastante nas despesas".