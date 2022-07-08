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Novo modelo

Empresa de 'cozinhas fantasma' do fundador da Wine só faz crescer

Rogério Salume aposta alto no modelo dark kitchen, que é o estabelecimento que oferece apenas comida para entrega

Públicado em 

08 jul 2022 às 16:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédio da Number 1 Chicken na Ilha de Santa Maria em Vitória
Prédio da Number 1 Chicken, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, está diversificando seus investimentos. São vários os novos negócios, mas entre os que ele deposita mais confiança está a ATW Delivery Brands, empresa que cria restaurantes digitais e é 100% focada no mercado de entregas. É o conceito dark kitchen (também conhecido como restaurante fantasma, é um estabelecimento que oferece apenas comida para viagem).
A sede da empresa, que em 2022 deve faturar R$ 225 milhões, fica em Jucutuquara, Vitória. No ano que vem, a expectativa é faturar R$ 450 milhões. "Somos uma franqueadora de dark kitchen. A ideia é que uma só cozinha consiga entregar produtos de cinco restaurantes diferentes, o processo foi todo pensado para ser integrado e otimizado. Está crescendo muito forte", explica Salume.
Além do Brasil, há franqueados no México e em Portugal. Nos próximos meses, mais de 100 novas cozinhas serão abertas. "Os restaurantes tradicionais têm custo elevado por conta do ponto, que precisa ser espaçoso e estar num bom lugar. No nosso caso, como somos 100% entrega, podemos estar em qualquer lugar. A otimização dos processos também ajuda bastante nas despesas".
As opções de restaurantes vão de frango frito, passando por fast food até comida brasileira. As opções de mix de operações que podem funcionar na mesma cozinha são dadas pela ATW.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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