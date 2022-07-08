Empresa de 'cozinhas fantasma' do fundador da Wine só faz crescer

A sede da empresa, que em 2022 deve faturar R$ 225 milhões, fica em Jucutuquara, Vitória. No ano que vem, a expectativa é faturar R$ 450 milhões. "Somos uma franqueadora de dark kitchen. A ideia é que uma só cozinha consiga entregar produtos de cinco restaurantes diferentes, o processo foi todo pensado para ser integrado e otimizado. Está crescendo muito forte", explica Salume.
Além do Brasil, há franqueados no México e em Portugal. Nos próximos meses, mais de 100 novas cozinhas serão abertas. "Os restaurantes tradicionais têm custo elevado por conta do ponto, que precisa ser espaçoso e estar num bom lugar. No nosso caso, como somos 100% entrega, podemos estar em qualquer lugar. A otimização dos processos também ajuda bastante nas despesas".
As opções de restaurantes vão de frango frito, passando por fast food até comida brasileira. As opções de mix de operações que podem funcionar na mesma cozinha são dadas pela ATW.