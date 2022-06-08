Fundador da Wine investe em startup que vai conectar experts

O empresário Rogério Salume é fundador da Wine e um dos investidores da Remote Expert Crédito: Divulgação

Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, está abrindo um negócio novo: a plataforma Remote Expert. Trata-se do Uber dos especialistas. "Imagine um médico de plantão no interior do Brasil recebendo um caso complicado no pronto-socorro? Hoje, ou ele conhece alguém possa ajudá-lo pelo telefone ou ele vai mandar para um centro maior. A nossa ideia é que ele possa entrar no aplicativo e acionar o especialista que estiver à disposição, dentro do sistema, naquele momento. Vai melhorar o atendimento, salvar vidas e economizar muito dinheiro, principalmente público", explica Salume.

O piloto do projeto, que se dará em junho e julho, começará com especialistas em cardiologia, mas a intenção é avançar por todas as especialidades da Medicina e chegar em outras áreas. "O especialista, de qualquer área, vai se cadastrar e, quando estiver disponível entra no app. Ele será remunerado conforme os atendimentos. Pode fazer um plantão de casa, estudando. Veja que não é telemedicina, é conversa de profissional para profissional", diz Salume.

A plataforma fará a seleção de especialistas junto a entidades de classe, universidades e instituições representativas. Haverá um processo de validação do profissional antes de ele entrar na plataforma. Salume disse que sete prefeituras do Espírito Santo já toparam participar do projeto e está em contato com a Secretaria de Estado da Saúde. "Vamos fazer os testes iniciais com três prefeituras, aos poucos expandiremos. Mas é bastante promissor e escalável, a tecnologia já permite uma resposta rápida e assertiva. Não estamos propondo resolver todos os problemas, mas alguns".