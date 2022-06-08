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Novos negócios

Fundador da Wine investe em startup que vai conectar experts

Rogério Salume pretende colocar plataforma Remote Expert de pé até o final do ano. É uma espécie de Uber dos especialistas

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

08 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

O empresário Rogério Salume é fundador da Wine e um dos investidores do Boa Praça Digital
O empresário Rogério Salume é fundador da Wine e um dos investidores da Remote Expert Crédito: Divulgação
Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, está abrindo um negócio novo: a plataforma Remote Expert. Trata-se do Uber dos especialistas. "Imagine um médico de plantão no interior do Brasil recebendo um caso complicado no pronto-socorro? Hoje, ou ele conhece alguém possa ajudá-lo pelo telefone ou ele vai mandar para um centro maior. A nossa ideia é que ele possa entrar no aplicativo e acionar o especialista que estiver à disposição, dentro do sistema, naquele momento. Vai melhorar o atendimento, salvar vidas e economizar muito dinheiro, principalmente público", explica Salume.
O piloto do projeto, que se dará em junho e julho, começará com especialistas em cardiologia, mas a intenção é avançar por todas as especialidades da Medicina e chegar em outras áreas. "O especialista, de qualquer área, vai se cadastrar e, quando estiver disponível entra no app. Ele será remunerado conforme os atendimentos. Pode fazer um plantão de casa, estudando. Veja que não é telemedicina, é conversa de profissional para profissional", diz Salume.
A plataforma fará a seleção de especialistas junto a entidades de classe, universidades e instituições representativas. Haverá um processo de validação do profissional antes de ele entrar na plataforma. Salume disse que sete prefeituras do Espírito Santo já toparam participar do projeto e está em contato com a Secretaria de Estado da Saúde. "Vamos fazer os testes iniciais com três prefeituras, aos poucos expandiremos. Mas é bastante promissor e escalável, a tecnologia já permite uma resposta rápida e assertiva. Não estamos propondo resolver todos os problemas, mas alguns".
Salume e seus outros dois sócios afirmam que a plataforma deve estar disponível para o público geral até o final do ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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