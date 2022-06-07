Cofril quer chegar a Rio, Minas e Bahia para dobrar de tamanho

O frigorífico Cofril inaugura nos próximos meses a expansão de sua linha de produção, em Atílio Vivacqua, Sul do Espírito Santo. Trata-se de um passo bastante importante nos mais de 30 anos de história da empresa, iniciada em 1987. O que lá no começo se resumia a vender em Cachoeiro e com o passar dos anos se expandiu para todo o Estado, agora quer atravessar a divisa. A intenção é chegar, e ficar, nos mercados de Minas Gerais
, Bahia
e Rio de Janeiro
- depois de São Paulo, os três maiores do Brasil. A expansão vai começar pelo Rio.
Estão sendo investidos R$ 20 milhões na ampliação do parque fabril. Todo o aporte foi feito com capital próprio. A intenção é otimizar a linha de mais de 120 produtos já existentes aplicando novas tecnologias para aprimorar a produtividade e qualidade. Hoje, são abatidos, todo mês, cerca de 15 mil bovinos e suínos. Duzentos novos empregos diretos serão abertos.
O faturamento da Cofril está, hoje, em R$ 360 milhões por ano. Os executivos do grupo acreditam que este investimento será capaz de dobrar isso daí.