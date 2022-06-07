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Sul do Estado

Cofril quer chegar a Rio, Minas e Bahia para dobrar de tamanho

Frigorífico de Cachoeiro de Itapemirim inaugura nos próximos meses a ampliação da sua linha de produção, um investimento de R$ 20 milhões

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

07 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Planta industrial da Cofril em Cachoeiro: pioneirismo e renovação
Fábrica da Cofril no Sul do Espírito Santo Crédito: Sandro Mancini
O frigorífico Cofril inaugura nos próximos meses a expansão de sua linha de produção, em Atílio Vivacqua, Sul do Espírito Santo. Trata-se de um passo bastante importante nos mais de 30 anos de história da empresa, iniciada em 1987. O que lá no começo se resumia a vender em Cachoeiro e com o passar dos anos se expandiu para todo o Estado, agora quer atravessar a divisa. A intenção é chegar, e ficar, nos mercados de Minas GeraisBahia e Rio de Janeiro - depois de São Paulo, os três maiores do Brasil. A expansão vai começar pelo Rio.
Estão sendo investidos R$ 20 milhões na ampliação do parque fabril. Todo o aporte foi feito com capital próprio. A intenção é otimizar a linha de mais de 120 produtos já existentes aplicando novas tecnologias para aprimorar a produtividade e qualidade. Hoje, são abatidos, todo mês, cerca de 15 mil bovinos e suínos. Duzentos novos empregos diretos serão abertos.
O faturamento da Cofril está, hoje, em R$ 360 milhões por ano. Os executivos do grupo acreditam que este investimento será capaz de dobrar isso daí.

Correção

07/06/2022 - 2:02
Inicialmente foi publicado que as novas intalações da Cofril ficavam em Cachoeiro, na verdade, elas estão no município de Atílio Vivácqua. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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