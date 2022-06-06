Águia Branca compra concessionárias e avança sobre Minas e Rio

Ônibus elétrico da Vix Logística, empresa do grupo Águia Branca Crédito: Divulgação/ Grupo Águia Branca

O grupo Águia Branca, por meio de sua Divisão de Comércio, comprou duas concessionárias Jeep - uma em Juiz de Fora (MG) e outra em Petrópolis (RJ). O ok do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) foi dado no dia 14 de maio e o conglomerado capixaba assumiu as duas operações em 1º de junho. As lojas pertenciam ao grupo Union.

Segundo Marcelo Tinti, diretor-executivo da Divisão de Comércio da Águia Branca, o plano é abrir mais duas concessionárias Jeep, além de passar a representar a marca RAM em Juiz de Fora. "Hoje temos duas lojas em Petrópolis e Juiz de Fora, muito em breve serão cinco".

Ainda dentro da expansão da Divisão de Comércio, serão abertas nas cidades de Campo Largo e Ponta Grossa, Paraná, revendas da Michelin. E, até dezembro, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a Águia Branca vai abrir uma loja de serviços da Mercedes.