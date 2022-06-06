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Crescimento

Águia Branca compra concessionárias e avança sobre Minas e Rio

Objetivo do maior grupo empresarial capixaba é dobrar de tamanho até 2025, para isso está fazendo uma série de aquisições pelo país

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

06 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ônibus elétrico do Grupo Águia Branca e EDP
Ônibus elétrico da Vix Logística, empresa do grupo Águia Branca  Crédito: Divulgação/ Grupo Águia Branca
O grupo Águia Branca, por meio de sua Divisão de Comércio, comprou duas concessionárias Jeep - uma em Juiz de Fora (MG) e outra em Petrópolis (RJ). O ok do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) foi dado no dia 14 de maio e o conglomerado capixaba assumiu as duas operações em 1º de junho. As lojas pertenciam ao grupo Union.
Segundo Marcelo Tinti, diretor-executivo da Divisão de Comércio da Águia Branca, o plano é abrir mais duas concessionárias Jeep, além de passar a representar a marca RAM em Juiz de Fora. "Hoje temos duas lojas em Petrópolis e Juiz de Fora, muito em breve serão cinco".
Ainda dentro da expansão da Divisão de Comércio, serão abertas nas cidades de Campo Largo e Ponta Grossa, Paraná, revendas da Michelin. E, até dezembro, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a Águia Branca vai abrir uma loja de serviços da Mercedes.

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Todo esse pacote faz parte do plano do grupo de dobrar de tamanho até 2025. A ideia é ter crescimento orgânico e comprar concorrentes relevantes. As divisões de Comércio e Logística serão que vão receber os maiores investimentos. Em março, a Vix Logística fechou a compra da Servicarga Transportes e Serviços, empresa do Rio Grande do Sul especializada em logística do setor automotivo.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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