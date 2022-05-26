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Mercado de capitais

Crescendo 40% ao ano, Valor vai construir nova sede na Praia do Canto

Gestora capixaba, que deve chegar ao final do ano administrando R$ 9 bilhões, possui escritórios em oito cidades do país

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 16:15

Públicado em 

26 mai 2022 às 16:15
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dolar
Dolar Crédito: Carlos Alberto
Prestes a completar 20 anos, a Valor Investimentos, casa fundada por Paulo Henrique Correa e Rodrigo Santos Neves, fechou o ano passado administrando R$ 6,5 bilhões. Para 2022, a expectativa é chegar aos R$ 9 bi sob custódia, uma expansão de 38,4%. Além do crescimento orgânico de carteira, está comprando e abrindo escritórios Espírito Santo e Brasil afora. Hoje, são oito - Vitória, Brasília, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brumadinho, Cachoeiro e Goiânia. No Estado, a intenção é abrir, o quanto antes, no Norte - Aracruz, Linhares e Colatina estão no radar.
Para comportar a expansão, uma nova sede para a matriz, em Vitória, já está sendo construída. Até meados do ano que vem, o comando da gestora vai deixar o espaço no final da Aleixo Netto, que é alugado. O novo prédio, com quatro pavimentos e 1 mil m2, ficará na mesma rua, só que mais próximo da Reta da Penha, perto da esquina com a Elesbão Linhares.

Nova sede Valor Investimentos

"Vamos chegar ao final do ano com quase 400 funcionários, já não cabia mais no local onde estamos hoje. Estamos tendo que aumentar os espaços e contratando gente em quase todos os nossos escritórios", afirma Paulo Henrique.
A empresa, que começou fazendo assessoria de investimentos em parceria com a XP, hoje oferece seguros e até opera câmbio. Com todo ecossistema de serviços e produtos financeiros dentro de casa, um passo maior, como se tornar um banco, o mundo digital facilitou muito esse processo, deixou de ser um sonho distante.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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