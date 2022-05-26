Crescendo 40% ao ano, Valor vai construir nova sede na Praia do Canto

Dolar Crédito: Carlos Alberto

Prestes a completar 20 anos, a Valor Investimentos, casa fundada por Paulo Henrique Correa e Rodrigo Santos Neves, fechou o ano passado administrando R$ 6,5 bilhões. Para 2022, a expectativa é chegar aos R$ 9 bi sob custódia, uma expansão de 38,4%. Além do crescimento orgânico de carteira, está comprando e abrindo escritórios Espírito Santo Brasil afora. Hoje, são oito - Vitória, Brasília, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brumadinho, Cachoeiro e Goiânia. No Estado, a intenção é abrir, o quanto antes, no Norte - Aracruz, Linhares e Colatina estão no radar.

Para comportar a expansão, uma nova sede para a matriz, em Vitória, já está sendo construída. Até meados do ano que vem, o comando da gestora vai deixar o espaço no final da Aleixo Netto, que é alugado. O novo prédio, com quatro pavimentos e 1 mil m2, ficará na mesma rua, só que mais próximo da Reta da Penha, perto da esquina com a Elesbão Linhares.

Nova sede Valor Investimentos

"Vamos chegar ao final do ano com quase 400 funcionários, já não cabia mais no local onde estamos hoje. Estamos tendo que aumentar os espaços e contratando gente em quase todos os nossos escritórios", afirma Paulo Henrique.