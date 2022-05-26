Crescendo 40% ao ano, Valor vai construir nova sede na Praia do Canto

Prestes a completar 20 anos, a Valor Investimentos, casa fundada por Paulo Henrique Correa e Rodrigo Santos Neves, fechou o ano passado administrando R$ 6,5 bilhões. Para 2022, a expectativa é chegar aos R$ 9 bi sob custódia, uma expansão de 38,4%. Além do crescimento orgânico de carteira, está comprando e abrindo escritórios Espírito Santo
e Brasil
afora. Hoje, são oito - Vitória, Brasília, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brumadinho, Cachoeiro e Goiânia. No Estado, a intenção é abrir, o quanto antes, no Norte - Aracruz, Linhares e Colatina estão no radar.
Para comportar a expansão, uma nova sede para a matriz, em Vitória, já está sendo construída. Até meados do ano que vem, o comando da gestora vai deixar o espaço no final da Aleixo Netto, que é alugado. O novo prédio, com quatro pavimentos e 1 mil m2, ficará na mesma rua, só que mais próximo da Reta da Penha, perto da esquina com a Elesbão Linhares.
"Vamos chegar ao final do ano com quase 400 funcionários, já não cabia mais no local onde estamos hoje. Estamos tendo que aumentar os espaços e contratando gente em quase todos os nossos escritórios", afirma Paulo Henrique.
A empresa, que começou fazendo assessoria de investimentos em parceria com a XP, hoje oferece seguros e até opera câmbio. Com todo ecossistema de serviços e produtos financeiros dentro de casa, um passo maior, como se tornar um banco, o mundo digital facilitou muito esse processo, deixou de ser um sonho distante.