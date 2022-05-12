Renato Casagrande é aconselhado a vender a Cesan

Na Grande Vitória, cereja do bolo da Cesan, apenas a Capital segue sendo 100% atendida pela companhia estadual de saneamento. O auxiliar do governador diz que a Cesan, nesse ritmo, vai se transformar numa espécie de agência reguladora. "Em vez de passar tubulação e tratar água e esgoto, funções de uma companhia de água, vai passar a ser uma organizadora dos contratos que precisarão ser feitos com a iniciativa privada para dar conta do Marco Legal, caso contrário, haverá punição. Se for para virar agência reguladora, melhor vender enquanto tem bons ativos. Para regular, temos a Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos)", resume.