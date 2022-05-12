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Renato Casagrande é aconselhado a vender a Cesan

Governador foi procurado por integrante da cúpula da equipe econômica do governo do Espírito Santo

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 04:00

Públicado em 

12 mai 2022 às 04:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande
Renato Casagrande afirma publicamente que Cesan seguirá investindo e buscando parcerias Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Um integrante da cúpula do executivo estadual, que faz parte do núcleo econômico do governo, foi ao governador Renato Casagrande expressar sua opinião sobre o futuro da Cesan. "Tem que vender enquanto ainda tem valor de mercado. O quanto antes".
No cálculo dele, que prefere falar sob reserva, a Cesan só vai conseguir cumprir a meta de 99% das casas atendidas com água e 90% com esgoto tratados até 2033, como prevê o Marco Legal do Saneamento Básico, estabelecendo parcerias com empresas privadas, como já foi feito nas PPPs (parcerias público-privadas) assinadas na Serra, Vila Velha e Cariacica/Viana. É muito dinheiro que precisa ser investido, e não há caixa para isso.

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Na Grande Vitória, cereja do bolo da Cesan, apenas a Capital segue sendo 100% atendida pela companhia estadual de saneamento. O auxiliar do governador diz que a Cesan, nesse ritmo, vai se transformar numa espécie de agência reguladora. "Em vez de passar tubulação e tratar água e esgoto, funções de uma companhia de água, vai passar a ser uma organizadora dos contratos que precisarão ser feitos com a iniciativa privada para dar conta do Marco Legal, caso contrário, haverá punição. Se for para virar agência reguladora, melhor vender enquanto tem bons ativos. Para regular, temos a Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos)", resume.
Casagrande ouviu o conselho com atenção. E só.
Quando questionado publicamente sobre o assunto, o governador diz que a Cesan tem um extenso plano de investimentos e que novas parcerias com a iniciativa privada serão estabelecidas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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