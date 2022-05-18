De olho no futuro, Banestes vai criar banco 100% digital

O novo banco, que ainda não foi batizado, vai funcionar 100% via aplicativo. O objetivo é que todos os serviços - de abertura de conta até contratação de um seguro - sejam feitos sem tarfifas e papel. Não haverá estrutura física (agências e postos de atendimento), o que diminuirá bastante o custo da operação. "É um banco que nasce 100% digital, por isso a legislação dele é diferente da que rege os bancos tradicionais, a burocracia é muito menor. O Banestes precisava desse movimento, um movimento de modernização", assinalou Casagrande.