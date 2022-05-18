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Mercado bancário

De olho no futuro, Banestes vai criar banco 100% digital

Banco estadual fez anúncio ao mercado nesta quarta-feira (18). Objetivo é modernizar e ficar em pé de igualdade com fintechs

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 17:38

Públicado em 

18 mai 2022 às 17:38
Abdo Filho

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Abdo Filho

Agência do Banestes no Centro de Vitória
Agência do Banestes no Centro de Vitória Crédito: Banestes/Divulgação
Em fato relevante divulgado no final da tarde desta quarta-feira (18), o Banestes anunciou o início dos estudos para a criação de um banco 100% digital. A decisão busca aproximar a instituição estadual de um movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário e, claro, colocar o Banestes em igualdade de condições com fintechs e demais concorrentes na disputa por mercado.
"É um dos caminhos para fazer o banco crescer e continuar forte. Vamos buscar o jovem, quem ainda não é bancarizado e quem está fora do Espírito Santo. Hoje, somos muito fortes no Estado por conta da presença física, com o banco digital não há mais fronteiras", explicou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
O novo banco, que ainda não foi batizado, vai funcionar 100% via aplicativo. O objetivo é que todos os serviços - de abertura de conta até contratação de um seguro - sejam feitos sem tarfifas e papel. Não haverá estrutura física (agências e postos de atendimento), o que diminuirá bastante o custo da operação. "É um banco que nasce 100% digital, por isso a legislação dele é diferente da que rege os bancos tradicionais, a burocracia é muito menor. O Banestes precisava desse movimento, um movimento de modernização", assinalou Casagrande.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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