De olho no futuro, Banestes vai criar banco 100% digital

Em fato relevante divulgado no final da tarde desta quarta-feira (18), o Banestes
anunciou o início dos estudos para a criação de um banco 100% digital. A decisão busca aproximar a instituição estadual de um movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário e, claro, colocar o Banestes em igualdade de condições com fintechs e demais concorrentes na disputa por mercado.
"É um dos caminhos para fazer o banco crescer e continuar forte. Vamos buscar o jovem, quem ainda não é bancarizado e quem está fora do Espírito Santo
. Hoje, somos muito fortes no Estado por conta da presença física, com o banco digital não há mais fronteiras", explicou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
O novo banco, que ainda não foi batizado, vai funcionar 100% via aplicativo. O objetivo é que todos os serviços - de abertura de conta até contratação de um seguro - sejam feitos sem tarfifas e papel. Não haverá estrutura física (agências e postos de atendimento), o que diminuirá bastante o custo da operação. "É um banco que nasce 100% digital, por isso a legislação dele é diferente da que rege os bancos tradicionais, a burocracia é muito menor. O Banestes precisava desse movimento, um movimento de modernização", assinalou Casagrande.