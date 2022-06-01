Em expansão, MedSênior vai inaugurar maior pronto-socorro de Brasília

O MedSênior, plano de saúde exclusivo para a terceira idade fundado em Vitória, vai inaugurar no dia 23 de junho, dia que a empresa completa 12 anos, o maior pronto-socorro de Brasília
. Com quase 16 mil beneficiários na capital federal a empresa viu a necessidade de dar um primeiro passo em estrutura própria na região.
Com capacidade para 19,4 mil atendimentos por mês e 19 leitos de observação, o investimento feito no PS é de R$ 7 milhões. "É um primeiro passo de estrutura própria que damos em Brasília. Com um ano de funcionamento lá observamos um crescimento importante. É a maior estrutura de PS da capital federal. Recado importante que damos ao mercado, precisávamos desse espaço exclusivo", explicou Maely Coelho, presidente do MedSênior.
O movimento faz parte de um forte plano de expansão
. Hoje, são 82,5 mil clientes, Maely projeta chegar a 1 milhão até 2030. Ousado? Ele diz que não. "Em 2014, quando assumi, tínhamos 12 mil, hoje, são mais de 80 mil. Sair do zero é muito mais complicado. Estamos ganhando musculatura, escala e investindo em inovação. Um milhão é plenamente factível".
Em janeiro, o Fundo Soberano de Cingapura, com 15%, entrou na sociedade. O investimento em inovação foi ampliado e a companhia reforçou o fôlego. Atuando na Grande Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, a companhia anunciou recentemente sua chegada a São Paulo e deve estar em Florianópolis até o final de 2022. Um plano para Norte e Nordeste, por conta da renda mais baixa, está sendo montado. Salvador vai ser o primeiro passo fora do Sul e Sudeste.
Nesse ritmo, a fila de investidores interessados no MedSênior só vai aumentar na porta de Maely.