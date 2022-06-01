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Investimento

Em expansão, MedSênior vai inaugurar maior pronto-socorro de Brasília

Plano de saúde fundado em Vitória pretende alcançar um milhão de beneficiários até 2030, para isso, montou um plano de expansão focado de infraestrutura e inovação

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

01 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Pronto-socorro que o MedSênior vai inaugurar em Brasília
Pronto-socorro que o MedSênior vai inaugurar em Brasília Crédito: Divulgação/MedSênior
O MedSênior, plano de saúde exclusivo para a terceira idade fundado em Vitória, vai inaugurar no dia 23 de junho, dia que a empresa completa 12 anos, o maior pronto-socorro de Brasília. Com quase 16 mil beneficiários na capital federal a empresa viu a necessidade de dar um primeiro passo em estrutura própria na região.
Com capacidade para 19,4 mil atendimentos por mês e 19 leitos de observação, o investimento feito no PS é de R$ 7 milhões. "É um primeiro passo de estrutura própria que damos em Brasília. Com um ano de funcionamento lá observamos um crescimento importante. É a maior estrutura de PS da capital federal. Recado importante que damos ao mercado, precisávamos desse espaço exclusivo", explicou Maely Coelho, presidente do MedSênior.
O movimento faz parte de um forte plano de expansão. Hoje, são 82,5 mil clientes, Maely projeta chegar a 1 milhão até 2030. Ousado? Ele diz que não. "Em 2014, quando assumi, tínhamos 12 mil, hoje, são mais de 80 mil. Sair do zero é muito mais complicado. Estamos ganhando musculatura, escala e investindo em inovação. Um milhão é plenamente factível".

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Em janeiro, o Fundo Soberano de Cingapura, com 15%, entrou na sociedade. O investimento em inovação foi ampliado e a companhia reforçou o fôlego. Atuando na Grande Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, a companhia anunciou recentemente sua chegada a São Paulo e deve estar em Florianópolis até o final de 2022. Um plano para Norte e Nordeste, por conta da renda mais baixa, está sendo montado. Salvador vai ser o primeiro passo fora do Sul e Sudeste.
Nesse ritmo, a fila de investidores interessados no MedSênior só vai aumentar na porta de Maely.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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