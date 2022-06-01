Em expansão, MedSênior vai inaugurar maior pronto-socorro de Brasília

Com capacidade para 19,4 mil atendimentos por mês e 19 leitos de observação, o investimento feito no PS é de R$ 7 milhões. "É um primeiro passo de estrutura própria que damos em Brasília. Com um ano de funcionamento lá observamos um crescimento importante. É a maior estrutura de PS da capital federal. Recado importante que damos ao mercado, precisávamos desse espaço exclusivo", explicou Maely Coelho, presidente do MedSênior.

Em janeiro, o Fundo Soberano de Cingapura, com 15%, entrou na sociedade. O investimento em inovação foi ampliado e a companhia reforçou o fôlego. Atuando na Grande Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, a companhia anunciou recentemente sua chegada a São Paulo e deve estar em Florianópolis até o final de 2022. Um plano para Norte e Nordeste, por conta da renda mais baixa, está sendo montado. Salvador vai ser o primeiro passo fora do Sul e Sudeste.