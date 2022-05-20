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Leonel Ximenes

Operadora de saúde do ES chega ao maior mercado do país

Com R$ 20 milhões em caixa, empresa vai começar a atuar em São Paulo e no ano que vem estará em Santa Catarina

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 16:17

Públicado em 

20 mai 2022 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade, irá abrir um pronto-socorro em Belo Horizonte (Minas Gerais)
Pronto-socorro da operadora de saúde MedSênior em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação
A empresa cuida de idosos, mas está com apetite de um jovem adolescente insaciável. A capixaba MedSênior, que já atua em cinco Estados do país e no Distrito Federal (DF), chega até o final de junho a São Paulo, o maior mercado do país. E começa com muita fome: vai abrir de cara cinco unidades em todas as regiões da capital paulista.
Presente também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), a operadora já está pensando adiante e, depois de São Paulo, a meta é abrir unidades em Florianópolis (SC), fechando sua presença em toda a Região Sul e Sudeste.

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Segundo o presidente da empresa, Maely Coelho, a MedSênior tem hoje uma carteira de 82 mil clientes, um salto enorme para quem começou com apenas 1,7 mil em 2010. E a meta é crescer continuamente.
“A população brasileira está passando por um forte processo de envelhecimento. Dados do IBGE indicam que, em 2050, o Brasil terá 30% da sua população com idade acima de 60 anos”, destaca Maely, em depoimento ao portal Metrópole.

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Dinheiro parece não faltar para o plano de expansão da empresa, que tem reservados R$ 20 milhões para o seu crescimento pelo país afora, até o final do ano. A MedSênior, em janeiro último, recebeu um aporte do Fundo Soberano de Cingapura (GIC), um dos maiores investidores de fintech do mundo, que adquiriu cotas de participação na empresa capixaba.
No Espírito Santo, o plano de expansão da operadora de saúde prevê um novo pronto-socorro avançado em Vila Velha e um centro de diagnóstico em Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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plano de saúde Vila Velha São Paulo (SP) Florianópolis (SC)
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