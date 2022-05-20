Operadora de saúde do ES chega ao maior mercado do país

A empresa cuida de idosos, mas está com apetite de um jovem adolescente insaciável. A capixaba MedSênior, que já atua em cinco Estados do país e no Distrito Federal (DF), chega até o final de junho a São Paulo
, o maior mercado do país. E começa com muita fome: vai abrir de cara cinco unidades em todas as regiões da capital paulista.
Presente também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), a operadora já está pensando adiante e, depois de São Paulo, a meta é abrir unidades em Florianópolis
(SC), fechando sua presença em toda a Região Sul e Sudeste.
Segundo o presidente da empresa, Maely Coelho, a MedSênior tem hoje uma carteira de 82 mil clientes, um salto enorme para quem começou com apenas 1,7 mil em 2010. E a meta é crescer continuamente.
“A população brasileira está passando por um forte processo de envelhecimento. Dados do IBGE
indicam que, em 2050, o Brasil terá 30% da sua população com idade acima de 60 anos”, destaca Maely, em depoimento ao portal Metrópole.
Dinheiro parece não faltar para o plano de expansão da empresa, que tem reservados R$ 20 milhões para o seu crescimento pelo país afora, até o final do ano. A MedSênior, em janeiro último, recebeu um aporte do Fundo Soberano de Cingapura (GIC), um dos maiores investidores de fintech do mundo, que adquiriu cotas de participação na empresa capixaba.
No Espírito Santo
, o plano de expansão da operadora de saúde prevê um novo pronto-socorro avançado em Vila Velha e um centro de diagnóstico em Cariacica.