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Leonel Ximenes

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, define seu futuro político

Gestor da Sesa conquistou grande visibilidade por sua atuação na gestão da pandemia

Públicado em 

31 mar 2022 às 12:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

ES vive agravamento da pandemia
Nésio Fernandes é um dos principais secretários do governador Casagrande Crédito: Reprodução/ Facebook
Apontado como provável candidato nas eleições deste ano, principalmente por causa da visibilidade que conquistou durante a pandemia de Covid-19, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, não vai deixar o cargo para disputar mandatos em outubro.
Acabo de ser eleito presidente do Conass [Conselho Nacional de Secretários de Saúde]. Desde outubro do ano passado o assunto de eu ser candidato no Espírito Santo está enterrado”, afirmou Nésio, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Segundo o secretário, a decisão de não disputar a eleição teve o apoio de um aliado de grande peso político: “Esse assunto chegou a ser tratado por pessoas do âmbito político, mas foi imediatamente descartado por mim e pelo governador [Casagrande]. Não tenho papel eleitoral como candidato. Não serei candidato a cargo eletivo”, reafirmou.
Nésio Fernandes ressalta que a Covid ainda é uma ameaça à saúde pública, o que o levou a optar por continuar seu trabalho na Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). “A pandemia não acabou e existe um projeto de saúde pública liderado pelo governador Renato Casagrande. Três grandes áreas estratégicas do governo não irão disputar a eleição: educação, saúde e infraestrutura. Ninguém da Sesa será candidato.”

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A coluna quis saber do secretário se ele, futuramente, poderia disputar uma eleição. "Nenhuma expectativa com cargos eletivos no Espírito Santo. Meu perfil é de gestor e no executivo”, ressaltou.

MINISTRO DA SAÚDE, UMA POSSIBILIDADE

A propósito, ainda sobre o futuro de Nésio Fernandes, um aliado dele no ES diz que o secretário é um nome natural para assumir o comando do Ministério da Saúde, a partir do ano que vem, caso Lula (PT) seja eleito presidente da República. Segundo essa fonte, essa possibilidade é real pelo fato de o secretário estadual da Saúde do ES ter assumido a presidência do Conass, permitindo que ele tenha também visibilidade nacional.
Apesar de fazer parte do PCdoB, Nésio diz que não está militando na política atualmente. E faz uma reflexão filosófica que envolve o ser e o estar: “Lembre que sou do PCdoB e não estou no PCdoB”.

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Por fim, o médico e secretário de Saúde explica que seu futuro está mais voltado ao aprimoramento profissional. “Meu foco é fazer mestrado e especializações na área médica e em análise de dados. Sou militante da área de software livre.”
Em resumo: por enquanto, teremos um dirigente comunista sem mandato. Mas que continuará livre. Como o software que defende.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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