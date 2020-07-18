No ES estão ligando para desejar saúde. E fazer propaganda de cloroquina

Alô!, vai uma cloroquina aí, moço?Crédito: Amarildo
Tem gente recebendo ligação de pessoas que se identificam como sendo de um programa chamado “Saúde para Todos”, para falar sobre o uso da Cloroquina. Um dentista, que recebeu um desses chamados, disse que não concordava e relacionou os argumentos científicos que não recomendam o uso do medicamento que os bolsonaristas preconizam para tratar os sintomas iniciais da Covid-19. O suposto representante do programa ficou indignado com a resposta e começou a colocar a culpa no governador Casagrande, acusado pelo prosélito de não querer dar o remédio para a população. Em seguida, o mal-educado desligou o telefone na cara do dentista. Este, revoltado com a descortesia, ligou para tentar pegar mais informações, mas desligaram de novo na cara dele.
COVID FASHION
Do vereador Amarildo Araújo (PSB), durante sessão da Câmara de Cariacica, para o colega Leo do IAPI (PDT), que acaba de se curar da terrível doença: “Te fez bem a Covid, vereador”.
ALÔ, VICE DE COLATINA!
Do prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, sobre a confusão em Água Doce do Norte: “Melhor um vice-prefeito nos Estados Unidos do que no município atrapalhando a administração”.
A RAINHA DA TELINHA
A simpática vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) já pode ser chamada de “rainha das lives”.
DEUS ME LIVE
Aliás, gente, não está meio exagerada essa profusão de lives de tudo e com todos, todos os dias e a toda hora?
CASA DE FERREIRO
Locatários da Federação do Comércio do ES pediram redução e isenção de aluguéis. A direção da entidade lamentou, mas não atendeu a reivindicação. Alegou que a crise econômica atingiu todo mundo.
FEIJOADA GARANTIDA
Em tempos de pandemia, a tradicional feijoada da MUG teve que se adaptar. No dia 9 de agosto, o samba será transmitido pela internet e a iguaria será entregue por aplicativo ou no balcão da agremiação da Glória. Afinal, o samba (e a feijoada também) não pode morrer.
MEIO SÉCULO DE MAX
A reunião que os Max promovem todas as segundas-feiras, de prestação de contas, está fazendo 50 anos. A prática começou com o avô de Max Filho e continua com o atual prefeito de Vila Velha.
ASSALTO DIA SIM...
Moradores da Rua Dr. Jairo Mattos Pereira, na Praia da Costa, não aguentam mais a insegurança. Quase todo dia tem assalto, principalmente no trecho entre a Av. Champagnat e a Terceira Ponte.
...E OUTRO TAMBÉM
Segundo moradores, não há cobertura de câmeras de segurança do município e nem patrulhamento preventivo. Bandidos levam carros, assaltam clientes das clínicas e fogem pela rua. Tranquilamente.
LIVRO DE CRÔNICAS
O produtor cultural Manoel Góes lança em setembro “Com a Sorte da Palavra - textos publicados reunidos”. São 45 crônicas que ele publicou em A Gazeta, sites, revistas e demais jornais. Produção e edição da Cousa Editora e Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, com prefácio de Bernadette Lyra e apresentação de Francisco Aurélio Ribeiro.
ELE MERECE!
Por iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), foi criado na Assembleia Legislativa o espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”.
A RAIVA ANDA
Do grande Nhozinho Matos, moquequeiro-mor de Meaípe: “Encontraram morcego com raiva em Muquiçaba. Imagina se encontrarem algum em Meaípe, com esse atraso todo na urbanização e no engordamento da nossa praia?”
ALÔ, ELEITOR!
Na terra onde o vice-prefeito recebe salário morando nos EUA, a água é doce pra quem?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.