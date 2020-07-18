No ES estão ligando para desejar saúde. E fazer propaganda de cloroquina

Alô!, vai uma cloroquina aí, moço? Crédito: Amarildo

COVID FASHION

Do vereador Amarildo Araújo (PSB), durante sessão da Câmara de Cariacica, para o colega Leo do IAPI (PDT), que acaba de se curar da terrível doença: “Te fez bem a Covid, vereador”.

ALÔ, VICE DE COLATINA!

Do prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, sobre a confusão em Água Doce do Norte: “Melhor um vice-prefeito nos Estados Unidos do que no município atrapalhando a administração”.

A RAINHA DA TELINHA

A simpática vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) já pode ser chamada de “rainha das lives”.

DEUS ME LIVE

Aliás, gente, não está meio exagerada essa profusão de lives de tudo e com todos, todos os dias e a toda hora?

CASA DE FERREIRO

Locatários da Federação do Comércio do ES pediram redução e isenção de aluguéis. A direção da entidade lamentou, mas não atendeu a reivindicação. Alegou que a crise econômica atingiu todo mundo.

FEIJOADA GARANTIDA

Em tempos de pandemia, a tradicional feijoada da MUG teve que se adaptar. No dia 9 de agosto, o samba será transmitido pela internet e a iguaria será entregue por aplicativo ou no balcão da agremiação da Glória. Afinal, o samba (e a feijoada também) não pode morrer.

MEIO SÉCULO DE MAX

A reunião que os Max promovem todas as segundas-feiras, de prestação de contas, está fazendo 50 anos. A prática começou com o avô de Max Filho e continua com o atual prefeito de Vila Velha.

ASSALTO DIA SIM...

Moradores da Rua Dr. Jairo Mattos Pereira, na Praia da Costa, não aguentam mais a insegurança. Quase todo dia tem assalto, principalmente no trecho entre a Av. Champagnat e a Terceira Ponte.

...E OUTRO TAMBÉM

Segundo moradores, não há cobertura de câmeras de segurança do município e nem patrulhamento preventivo. Bandidos levam carros, assaltam clientes das clínicas e fogem pela rua. Tranquilamente.

LIVRO DE CRÔNICAS

O produtor cultural Manoel Góes lança em setembro “Com a Sorte da Palavra - textos publicados reunidos”. São 45 crônicas que ele publicou em A Gazeta, sites, revistas e demais jornais. Produção e edição da Cousa Editora e Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, com prefácio de Bernadette Lyra e apresentação de Francisco Aurélio Ribeiro.

ELE MERECE!

Por iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), foi criado na Assembleia Legislativa o espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”.

A RAIVA ANDA

Do grande Nhozinho Matos, moquequeiro-mor de Meaípe: “Encontraram morcego com raiva em Muquiçaba. Imagina se encontrarem algum em Meaípe, com esse atraso todo na urbanização e no engordamento da nossa praia?”

ALÔ, ELEITOR!